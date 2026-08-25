Tramp saopštio da je Ormuski moreuz očišćen od mina

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je Ormuski moreuz očišćen od mina i da je Iran obaviješten da će svako plovilo koje ih ponovo postavi biti uništeno.
"Upravo su me obavijestili iz Ratne mornarice da su sve mine uklonjene i/ili detonirane u međunarodnim vodama Ormuskog moreuza", naveo je Tramp u objavi na društvenoj mreži "Trut soušl".
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On je napomenuo da Pentagon prati svaki djelić moreuza, kao i planinu Pikaks i tri nuklearna postrojenja koja su uništena ranije.
"Politika nulte tolerancije prema postavljanju mina je u potpunosti na snazi", zaključio je američki predsjednik.
(Srna)
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