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Tramp saopštio da je Ormuski moreuz očišćen od mina

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 17:42

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Трговачки бродови плове Ормуским мореузом код Бандар Абаса, у Ирану, уторак, 30. јун 2026. године.
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je Ormuski moreuz očišćen od mina i da je Iran obaviješten da će svako plovilo koje ih ponovo postavi biti uništeno.

"Upravo su me obavijestili iz Ratne mornarice da su sve mine uklonjene i/ili detonirane u međunarodnim vodama Ormuskog moreuza", naveo je Tramp u objavi na društvenoj mreži "Trut soušl".

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On je napomenuo da Pentagon prati svaki djelić moreuza, kao i planinu Pikaks i tri nuklearna postrojenja koja su uništena ranije.

"Politika nulte tolerancije prema postavljanju mina je u potpunosti na snazi", zaključio je američki predsjednik.

(Srna)

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Amerika

Donald Tramp

Ormuski moreuz

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