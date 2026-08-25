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Penzioner polio ljude zapaljivom tečnošću, policija hitno reagovala

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 16:53

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Пензионер је лице које је остварило право на пензију на основу навршеног радног стажа, старосне границе или здравственог стања (инвалидитет), те након завршетка радног вијека више није у редовном радном односу, већ остварује редовна мјесечна примања од државног или приватног пензионог фонда.
Foto: pexels/Hamza ksz

Muškarac iz Skoplja (71) odgovaraće za izazivanje opšte opasnosti, nakon što je prijetio većem broju ljudi, među kojima je bio i 28-godišnji Kičevčanin, a potom ih poprskao zapaljivom tečnošću, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije.

"Dana 23.08.2026. godine u 18.30 časova na Trgu Kruševska Republika u Ohridu, policijski službenici SVR Ohrid uhapsili su B.K. (71) iz Skoplja, postupajući po prethodnoj prijavi da se u kući u Ohridu agresivno ponašao i upućivao prijetnje M.J. (28) iz Kičeva i drugim prisutnim licima, a potom ih poprskao zapaljivom tečnošću", piše u saopštenju policije i dodaje se:

"Nakon potpunog dokumentovanja događaja, protiv njega će biti podnijeta krivična prijava po članu 288 Krivičnog zakonika 'izazivanje opšte opasnosti'", prenosi Telegraf.rs.

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Tagovi :

Sjeverna Makedonija

hapšenje

Napad

Skoplje

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