Penzioner polio ljude zapaljivom tečnošću, policija hitno reagovala

Muškarac iz Skoplja (71) odgovaraće za izazivanje opšte opasnosti, nakon što je prijetio većem broju ljudi, među kojima je bio i 28-godišnji Kičevčanin, a potom ih poprskao zapaljivom tečnošću, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije.

"Dana 23.08.2026. godine u 18.30 časova na Trgu Kruševska Republika u Ohridu, policijski službenici SVR Ohrid uhapsili su B.K. (71) iz Skoplja, postupajući po prethodnoj prijavi da se u kući u Ohridu agresivno ponašao i upućivao prijetnje M.J. (28) iz Kičeva i drugim prisutnim licima, a potom ih poprskao zapaljivom tečnošću", piše u saopštenju policije i dodaje se:

"Nakon potpunog dokumentovanja događaja, protiv njega će biti podnijeta krivična prijava po članu 288 Krivičnog zakonika 'izazivanje opšte opasnosti'", prenosi Telegraf.rs.