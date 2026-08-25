Određen pritvor osumnjičenoj za pomaganje Vujoviću

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Osnovni sud u Trebinju odredio je jednomjesečni pritvor za M. I. zbog sumnje da je počinila krivično djelo sprečavanje dokazivanja.
Pritvor je određen na prijedlog Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, a prema donesenom rješenju može trajati najduže mjesec dana, računajući od 23. avgusta u 3.45 časova, kada je osumnjičena lišena slobode.
Hronika
Traži se pritvor za uhapšene zbog pomaganja Vujoviću nakon gaženja ljudi na konjičkim trkama
Podsjetimo, M. I. je uhapšena u okviru policijskih aktivnosti na rasvjetljavanju detalja vezanih za pokušaj teškog ubistva koji se dogodio nakon konjskih trka kod Bileće.
Ona se tereti da je nakon incidenta učestvovala u prikrivanju i uništavanju dokaza.
Mjera pritvora određena je zbog bojazni da bi osumnjičena M. I. boravkom na slobodi mogla uništiti, sakriti ili falsifikovati dokaze važne za krivični postupak, kao i ometati dalji tok istrage uticajem na svjedoke i saučesnike.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
3 h0
Hronika
19 h0
Hronika
21 h1
Hronika
1 d0
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Hronika
4 h0
Hronika
6 h0
Najnovije
Najčitanije
16
39
16
32
16
31
16
19
16
02
Trenutno na programu