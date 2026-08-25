Određen pritvor osumnjičenoj za pomaganje Vujoviću

Osnovni sud u Trebinju odredio je jednomjesečni pritvor za M. I. zbog sumnje da je počinila krivično djelo sprečavanje dokazivanja.

Pritvor je određen na prijedlog Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, a prema donesenom rješenju može trajati najduže mjesec dana, računajući od 23. avgusta u 3.45 časova, kada je osumnjičena lišena slobode.

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Podsjetimo, M. I. je uhapšena u okviru policijskih aktivnosti na rasvjetljavanju detalja vezanih za pokušaj teškog ubistva koji se dogodio nakon konjskih trka kod Bileće.

Ona se tereti da je nakon incidenta učestvovala u prikrivanju i uništavanju dokaza.

Mjera pritvora određena je zbog bojazni da bi osumnjičena M. I. boravkom na slobodi mogla uništiti, sakriti ili falsifikovati dokaze važne za krivični postupak, kao i ometati dalji tok istrage uticajem na svjedoke i saučesnike.