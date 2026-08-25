Logo

Određen pritvor osumnjičenoj za pomaganje Vujoviću

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 16:31

Komentari:

0
Затвор
Foto: ATV

Osnovni sud u Trebinju odredio je jednomjesečni pritvor za M. I. zbog sumnje da je počinila krivično djelo sprečavanje dokazivanja.

Pritvor je određen na prijedlog Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, a prema donesenom rješenju može trajati najduže mjesec dana, računajući od 23. avgusta u 3.45 časova, kada je osumnjičena lišena slobode.

Билећа привиђење

Hronika

Traži se pritvor za uhapšene zbog pomaganja Vujoviću nakon gaženja ljudi na konjičkim trkama

Podsjetimo, M. I. je uhapšena u okviru policijskih aktivnosti na rasvjetljavanju detalja vezanih za pokušaj teškog ubistva koji se dogodio nakon konjskih trka kod Bileće.

Ona se tereti da je nakon incidenta učestvovala u prikrivanju i uništavanju dokaza.

Mjera pritvora određena je zbog bojazni da bi osumnjičena M. I. boravkom na slobodi mogla uništiti, sakriti ili falsifikovati dokaze važne za krivični postupak, kao i ometati dalji tok istrage uticajem na svjedoke i saučesnike.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bileća

Pritvor

konjske trke

Željko Vujović

Komentari (0)

Pročitajte više

Жељко Вујовић спроведен у ОЈТ Требиње

Hronika

Gaženje ljudi na konjskim trkama: Predložen pritvor za Željka Vujovića i Mirka Samardžića

3 h

0
Тражи се притвор за ухапшене због помагања Вујовићу након гажења људи на коњичким тркама

Hronika

Traži se pritvor za uhapšene zbog pomaganja Vujoviću nakon gaženja ljudi na konjičkim trkama

19 h

0
Милош Думнић један од младића којег је прегазио Жељко Вујовић.

Hronika

"Počeo je da baca stolove..": Ispovijest jednog od mladića kojeg je pregazio Željko Vujović

21 h

1
Жељко Вујовић спроведен у ОЈТ Требиње

Hronika

Ko je osumnjičeni za pokušaj teškog ubistva u Bileći? Sudilo mu se već sedam puta

1 d

0

Više iz rubrike

Жељко Вујовић спроведен у ОЈТ Требиње

Hronika

Gaženje ljudi na konjskim trkama: Predložen pritvor za Željka Vujovića i Mirka Samardžića

3 h

0
Држављанин Италије оптужен за несрећу у којој је погинуо Симо Миловић

Hronika

Državljanin Italije optužen za nesreću u kojoj je poginuo Simo Milović

4 h

0
Ухапшена два бјегунца од правосуђа, спроведени у затвор

Hronika

Uhapšena dva bjegunca od pravosuđa, sprovedeni u zatvor

4 h

0
Котор Варош пожар изгорила штала страдале животиње

Hronika

Požar u Kotor Varošu: Stradalo 30 ovaca i sedam koza

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

39

Preminula novinarka Ivana Šimundža: Svijet bez nje od danas je mračnije mjesto

16

32

Djevojčica (3) zadobila teške povrede u liftu: Vrata se iznenada otvorila

16

31

Određen pritvor osumnjičenoj za pomaganje Vujoviću

16

19

Nakon stravičnog požara u Omišu, odlučila pokloniti automobil nekome kome je najpotrebniji

16

02

Tramp zaprijetio: Ozbiljno razmatramo promjenu naziva jezera Ontario u jezero Amerika

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima