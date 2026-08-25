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Požar u Kotor Varošu: Stradalo 30 ovaca i sedam koza

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 10:41

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Котор Варош пожар изгорила штала страдале животиње
Foto: Facebook/Naš Kotor Varoš, naša priča

U požaru koji je izbio na štali u Vraniću stradalo je 30 ovaca i sedam koza.

Na intervenciji su, pored pripadnika Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Kotor Varoš, kao ispomoć učestvovali i vatrogasci iz Čelinca.

U gašenju požara pomoglo je i Komunalno preduzeće „Bobas“, koje je na teren uputilo svoju cisternu.

Vatrogasci Kotor Varoša ovom prilikom zahvaljuju kolegama iz Čelinca i radnicima „Bobasa“ na pomoći i kolegijalnosti. U teškim situacijama solidarnost pokazuje svoju pravu vrijednost, saopštili su na Fejsbuk stranici Naš Kotor Varoš, naša priča

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Tagovi :

Kotor Varoš

požar

stradale životinje

Ovce

koze

Vatrogasci

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