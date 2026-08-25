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Zvornik: 31 učesnik sankcionisan zbog alkohola, dvojica uhapšena

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 10:05

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МУП Српске
Foto: ATV/Branko Jović

Zbog vožnje pod dejstvom alkohola zvornička policija sankcionisala je 31. učesnika u saobraćaju, od kojih je 25. vozača i šest pješaka.

Akcija je sprovedena u periodu od 22. i 23. avgusta regionalnu akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, sa akcentom na vozače koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju koristiti prije i tokom vožnje.

Kod dva vozača utvrđeno je više od 1,5 promila alkohola u krvi. Oni su lišeni slobode i zadržani u službenim prostorijama do istrežnjenja.

Alkohol u količini od 0,81 do 1,50 promila utvrđen je kod osam vozača, dok je kod 14 vozača izmjereno od 0,31 do 0,80 promila. Jedan vozač imao je od 0,00 do 0,30 promila alkohola u krvi.

Jedno lice je odbilo da se podvrgne testiranju na prisustvo opojnih droga, zbog čega je lišeno slobode zbog prekršaja iz člana 220. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Tokom akcije, zbog drugih saobraćajnih prekršaja sankcionisano je još 14 lica.

Iz Policijske uprave Zvornik apelovali su na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da poštuju saobraćajne propise i odgovornim ponašanjem doprinesu većoj bezbjednosti na putevima, saopšteno je iz PU Zvornik.

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Tagovi :

Sankcionisani vozači

PU Zvornik

Policija

hapšenje

Alkohol

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