Direktor iz Kozarske Dubice osumnjičen za utaju poreza

Prijedorska policija podnijela je Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor izvještaj protiv lica A.V. iz Kozarske Dubice zbog sumnje da je počinilo krivična djela „Utaja poreza i doprinosa“ i „Povreda prava vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja i njihovo falsifikovanje ili uništavanje“.

A.V. se sumnjiči da je, kao odgovorno lice u pravnom licu iz Kozarske Dubice, tokom poslovne 2021. godine izbjeglo obračun i plaćanje poreza i doprinosa na lična primanja u ukupnom iznosu od 109.488,91 KM.

Takođe, sumnja se da je u poslovne knjige evidentiralo zalihe robe vrijedne 285.095,13 KM, za koje je utvrđeno da se nisu nalazile na stanju skladišta, dok njihov promet nije bio evidentiran u poslovnim knjigama.

Prema navodima policije, izvršenjem ovih krivičnih djela osumnjičeni je sebi i pravnom licu pribavio protivpravnu imovinsku korist od ukupno 394.584,04 KM, čime je Budžet Republike Srpske oštećen za iznos neplaćenog poreza i doprinosa, saopšteno je iz PU Prijedor.