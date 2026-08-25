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Direktor iz Kozarske Dubice osumnjičen za utaju poreza

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 10:01

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Prijedorska policija podnijela je Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor izvještaj protiv lica A.V. iz Kozarske Dubice zbog sumnje da je počinilo krivična djela „Utaja poreza i doprinosa“ i „Povreda prava vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja i njihovo falsifikovanje ili uništavanje“.

A.V. se sumnjiči da je, kao odgovorno lice u pravnom licu iz Kozarske Dubice, tokom poslovne 2021. godine izbjeglo obračun i plaćanje poreza i doprinosa na lična primanja u ukupnom iznosu od 109.488,91 KM.

Takođe, sumnja se da je u poslovne knjige evidentiralo zalihe robe vrijedne 285.095,13 KM, za koje je utvrđeno da se nisu nalazile na stanju skladišta, dok njihov promet nije bio evidentiran u poslovnim knjigama.

Prema navodima policije, izvršenjem ovih krivičnih djela osumnjičeni je sebi i pravnom licu pribavio protivpravnu imovinsku korist od ukupno 394.584,04 KM, čime je Budžet Republike Srpske oštećen za iznos neplaćenog poreza i doprinosa, saopšteno je iz PU Prijedor.

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utaja poreza

osumnjičeni

Policija

OJT Prijedor

Kozarska Dubica

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