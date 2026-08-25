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Novi udari na ukrajinske luke: Objavljeno šta su sve pogodile ruske snage

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 10:40

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Нови удари на украјинске луке: Објављено шта су све погодиле руске снаге

Oružane snage Ruske Federacije nastavile su da izvode grupne udare na ukrajinske luke i plovila koja se koriste za dopremanje tereta za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"Noćas su udarnim bespilotnim letjelicama u luci 'Južni' pogođeni teretni brod za rasuti teret koji je u Ukrajinu dopremio teret namijenjen Oružanim snagama Ukrajine, kao i objekti lučke infrastrukture koji se koriste za istovar tereta vojne namene", istakli su u saopštenju.

Stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja osvrnuo se na sinoćnoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN o Ukrajini na činjenicu da zapadno oružje stiže u ukrajinske luke civilnim brodovima.

"Ne zavaravajte ni sebe ni druge – pod izgovorom prevoza robe civilnim brodovima, u ukrajinske luke stiže zapadno naoružanje", rekao je Nebenzja.

Podsjetimo, za razliku od Oružanih snaga Ukrajine, ruska vojska gađa isključivo objekte vojno-industrijskog kompleksa.

Pripadnici ruskih snaga koriste visokoprecizno oružje kopnenog baziranja i dronove sposobne da unište bilo koju metu, kako u Kijevu, tako i na cijeloj teritoriji Ukrajine, piše RT Balkan.

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