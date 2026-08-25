Koju dokumentaciju roditelji treba da podnesu za privremeno izdržavanje djece?

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić apelovao je danas da stranke koje podnose zahtjeve u okviru Zakona o privremenom izdržavanju djece - obavezno dostave i rješenje o izvršenju koje izdaje nadležni sud.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić apelovao je danas da stranke koje podnose zahtjeve u okviru Zakona o privremenom izdržavanju djece - obavezno dostave i rješenje o izvršenju koje izdaje nadležni sud, kako to ne bi bio razlog odbijanja isplate ovog bitnog prava koje je Srpska uvela s ciljem zaštite djece čiji roditelji ne plaćaju sudski utvrđenu alimentaciju, a kako djeca ne bi čekala na sredstva.

"To je dokument koji je osnovni i početni da bi se moglo realizovati ovo pravo", izjavio je Šeranić novinarima u Bijeljini nakon sastanka sa direktorom Fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske Nedeljkom Jovićem.

Kada je riječ o Zakonu o privremenom izdržavanju djece i zahtjevima koji se rješavaju po tom pitanju, Šeranić je rekao da to ide u dobrom toku.

"A, određeni problemi koji su se pojavljivali se, prije svega, odnose na to da stranke u okviru predviđene dokumentacije ne predaju rješenje o izvršenju od suda", izjavio je Šeranić i izrazio zadovoljstvo da se u okviru administrativnog dijela brzo završavaju aktivnosti po tom pitanju.

Šeranić je naveo da je sa Jovićem razgovarao o realizaciji prava koja su donesena u Republici Srpskoj u posljednjih nekoliko mjeseci, a koja je inicirao premijer Republike Srpske Savo Minić.

Ministar se osvrnuo i na novo pravo koje se odnosi na sufinansiranje boravka mlađih osnovaca u privatnim predškolskim ustanovama, a što će Fond da aktivno rješava.

"Javnost će biti obaviještena koji su to dokumenti koje trebaju roditelji da podnesu da bi se moglo steći ovo rješenje i kako bi isplata po tom osnovu takođe mogla da bude realizovana", rekao je Šeranić.

On je podsjetio da je posljednjih mjeseci aktuelno i uvećanje materinskog dodatka, koji se u novom, većem iznosu, isplaćuje od 1. avgusta.

Šeranić je pohvalio i "Socijalizaciju djece Republike Srpske" kao najbolji republički projekat u čijoj realizaciji i lično učestvuje kada posjeti djecu u Bečićima i sa njima i roditeljima i vaspitačima razgovara o važnosti tog doživljaja.

"Drago mi je da je sve ove godine sve bilo onako kako je predviđeno. Već smo krenuli u pripreme i za narednu godinu", rekao je Šeranić.

On je istakao da je za dva mandata u okviru kojih predvodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske - budžet Fonda za dječiju zaštitu porastao za tri do četiri puta, odnosno sa pedesetak na više od 200 miliona KM.

"Vlada Republike Srpske i premijer Minić izražavaju podršku porodici, djeci. Nastavićemo da radimo po pitanju razvoja i novih prava. U pripremi smo novog zakona o dječijoj zaštiti, zajedno sa Fondom. Sa udruženjima koja se bave pitanjima iz oblasti dječije zaštite razgovaraćemo o samom prednacrtu i nacrtu zakona i tražiti neka rješenja za koja očekujem da će biti bolja nego što su trenutna predviđena Zakonom o dječijoj zaštiti", rekao je Šeranić, prenosi Srna.