Logo

Opština u Srpskoj daje roditeljima prvačića 300 KM

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 11:11

Komentari:

0
Костајница општина Република Српска
Foto: YouTube/printscreen

Načelnik opštine Kostajnica Nikola Janjetović uručio je rješenja o dodjeli jednokratne pomoći od po 300 KM roditeljima 28 budućih prvačića.

Janjetović je izjavio novinarima da je riječ o jednoj od mjera pronatalitetne politike Opštinske uprave Kostajnica.

"Opština je do sada izdvajala sredstva za nabavku udžbenika, a sada izdvajamo i po 300 KM za svakog učenika koji upisuje prvi razred osnovne škole u Kostajnici. Smatramo da je to, uz nabavku udžbenika, mjera koja će značajno pomoći kućnim budžetima roditelja", rekao je danas Janjetović.

On je podsjetio da je opština ove godine obezbijedila i 10.000 KM za nabavku udžbenika za učenike osmog i devetog razreda, dok je nabavku udžbenika za učenike od prvog do sedmog razreda finansirala Vlada Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, za demografske mjere ove godine biće izdvojeno oko 550.000 KM, što predstavlja oko 10 odsto opštinskog budžeta.

Janjetović je napomenuo da je opština Kostajnica nosilac projekta sanacije Osnovne škole "Petar Mećava", koji finansira Vlada Republike Srpske iznosom od 200.000 KM.

"Nadam se da će do kraja sedmice biti raspisan tender, a po završetku procedure počeće zamjena stolarije. To je jedan dio radova, dok sljedeće godine očekujemo drugi dio sredstava za rješavanje problema krova i drugih nedostataka. Ostalo je još da se sanira jedan toalet, a kotlovnica je već sanirana. Mislim da će sve ovo značajno doprinijeti funkcionalnosti škole", naveo je Janjetović.

Na području opštine Kostajnica 2024. godine rođeno je 26 djece, prošle godine 33, dok je od početka ove godine do 15. avgusta na svijet došlo 28 novorođenčadi, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kostajnica

finansijska podrška

Roditelji

prvačići

Nikola Janjetović

Komentari (0)

Više iz rubrike

Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Republika Srpska

Delegacija iz Srbije sutra u UKC-u Srpske: Obilazak novog objekta za onkologiju

2 h

0
Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.

Republika Srpska

Unapređenje sporta u školama u Srpskoj

2 h

0
Перић Ромић: Ручак, патике и школа не могу да чекају алиментацију

Republika Srpska

Perić Romić: Ručak, patike i škola ne mogu da čekaju alimentaciju

2 h

0
Випотник: Простор није обновљив ресурс, свака градња мора бити промишљена

Republika Srpska

Vipotnik: Prostor nije obnovljiv resurs, svaka gradnja mora biti promišljena

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

18

Dodik: Soreka ne prestaje da vrijeđa zdrav razum lažima o vladavini prava i pravnoj državi

13

17

Totenhem kupio Savinja za 100 miliona evra

13

13

Minić: Obezbijediti veće plate da medicinski radnici ostaju u Srpskoj

13

10

Bukejlović: Srpska bira porodicu - među vodećim u regionu po podršci za treće i četvrto dijete

13

08

Gaženje ljudi na konjskim trkama: Predložen pritvor za Željka Vujovića i Mirka Samardžića

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima