Opština u Srpskoj daje roditeljima prvačića 300 KM

Načelnik opštine Kostajnica Nikola Janjetović uručio je rješenja o dodjeli jednokratne pomoći od po 300 KM roditeljima 28 budućih prvačića.

Janjetović je izjavio novinarima da je riječ o jednoj od mjera pronatalitetne politike Opštinske uprave Kostajnica.

"Opština je do sada izdvajala sredstva za nabavku udžbenika, a sada izdvajamo i po 300 KM za svakog učenika koji upisuje prvi razred osnovne škole u Kostajnici. Smatramo da je to, uz nabavku udžbenika, mjera koja će značajno pomoći kućnim budžetima roditelja", rekao je danas Janjetović.

On je podsjetio da je opština ove godine obezbijedila i 10.000 KM za nabavku udžbenika za učenike osmog i devetog razreda, dok je nabavku udžbenika za učenike od prvog do sedmog razreda finansirala Vlada Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, za demografske mjere ove godine biće izdvojeno oko 550.000 KM, što predstavlja oko 10 odsto opštinskog budžeta.

Janjetović je napomenuo da je opština Kostajnica nosilac projekta sanacije Osnovne škole "Petar Mećava", koji finansira Vlada Republike Srpske iznosom od 200.000 KM.

"Nadam se da će do kraja sedmice biti raspisan tender, a po završetku procedure počeće zamjena stolarije. To je jedan dio radova, dok sljedeće godine očekujemo drugi dio sredstava za rješavanje problema krova i drugih nedostataka. Ostalo je još da se sanira jedan toalet, a kotlovnica je već sanirana. Mislim da će sve ovo značajno doprinijeti funkcionalnosti škole", naveo je Janjetović.

Na području opštine Kostajnica 2024. godine rođeno je 26 djece, prošle godine 33, dok je od početka ove godine do 15. avgusta na svijet došlo 28 novorođenčadi, prenosi Srna.