Minić u Vršanima prisustvovao podjeli traktora "Belarus" mladim poljoprivrednicima

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić prisustvovao je danas u Vršanima kod Bijeljine podjeli traktora "belarus" mladim poljoprivrednicima u okviru programa "Republika Srpska i selo Republike Srpske: moje mjesto za život".

"Ovo je možda jedna od najljepših mjera Vlade Republike Srpske i resornog ministarstva. Ovdje je više od 23 porodice, koje imaju troje i više djece. Ovo su naši mladi koji žele da ostanu u Republici Srpskoj. To je poseban projekat gdje Vlada učestvuje sa 60, a naši poljoprivrednici sa 40 odsto sredstava. Kao i prošli put, velikom brzinom, efektivnošću, transparentnošću", rekao je Minić.

On je dodao da se projekat privodi kraju i da je do danas 49 završenih i obrađenih zahtjeva.

"U međuvremenu se uplaćuje, i u narednih 10 dana će biti apsolutno sve završeno i preuzeto. Svi traktori su ovdje", izjavio je Minić novinarima tokom posjete preduzeću "Agro-simeks", koje je ovlašteni zastupnik i serviser "belarus" i "mahindra" traktora za područje BiH.

On je naglasio da je projekat "Republika Srpska i selo Republike Srpske: moje mjesto za život" možda jedna od najatraktivnijih mjera u Republici Srpskoj.

Belarus traktor Srna

"Nastojimo da svim mladima koji su odlučili da žive u Republici Srpskoj poklonimo dio pažnje koji zaslužuju, da shvate da osim redovnih mjera imamo posebne mjere za mlade poljoprivredne proizvođače, za one koji žive u Republici Srpskoj i, što bi naš narod rekao, koji su ovdje `pustili svoju brazdu`", rekao je Minić.

On je dodao da je sa radošću došao u Vršane da sa poljoprivrednicima podijeli ovaj trenutak i da razgovaraju o budućim mjerama koje će Vlada kreirati za njih.

Vlasnik preduzeća "Agro-simeks" Jovo Simić ocijenio da su korisnici veoma zadovoljni i da bi bilo dobro kad bi i ubuduće bilo moguće ostvariti ovakve projekte.

"Zahvaljujući Ministarstvu poljoprivrede, premijeru, danas smo se okupili da podijelimo još jednu veću količinu `belarus` traktora", naveo je Simić.

On je dodao da će "Agro-simeks" ove godine izdati 86 traktora po subvencionisanim cijenama, prenosi Srna.