Termin žrijeba za US open: Evo kad Novak saznaje put u Njujorku

Autor:ATV redakcija
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US open, posljednji grend slem turnir u godini, već je zapravo počeo – kvalifikacije su u punom jeku, a drugačiji format miksa startuje danas (utorak).
Ipak, ono glavno počinje u nedelju, 30. avgusta – glavni žrijeb u singlu.
Svi koji tenis vole pomno biće uz zvanični Jutjub kanal US opena i u četvrtak tačno od 18 sati po srednjoevropskom vremenu, tj. u podne po lokalnom.
Tada se održava žrijeb i tada ćemo saznati kako izgleda put Novaka Đokovića, kao i rivale Hamada Međedovića i Miomira Kecmanovića.
Prvi nosilac u muškoj konkurenciji je Aleksander Zverev – prvi put u istoriji da je prvi nosilac teniser koji nikada nije bio svjetski broj jedan.
U ženskoj konkurenciji je prvi nosilac branilac titule Arina Sabalenka.
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