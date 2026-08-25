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Termin žrijeba za US open: Evo kad Novak saznaje put u Njujorku

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 12:40

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Термин жријеба за УС опен: Ево кад Новак сазнаје пут у Њујорку
Foto: Tanjug / AP / Maja Smiejkowska

US open, posljednji grend slem turnir u godini, već je zapravo počeo – kvalifikacije su u punom jeku, a drugačiji format miksa startuje danas (utorak).

Ipak, ono glavno počinje u nedelju, 30. avgusta – glavni žrijeb u singlu.

Svi koji tenis vole pomno biće uz zvanični Jutjub kanal US opena i u četvrtak tačno od 18 sati po srednjoevropskom vremenu, tj. u podne po lokalnom.

Tada se održava žrijeb i tada ćemo saznati kako izgleda put Novaka Đokovića, kao i rivale Hamada Međedovića i Miomira Kecmanovića.

Prvi nosilac u muškoj konkurenciji je Aleksander Zverev – prvi put u istoriji da je prvi nosilac teniser koji nikada nije bio svjetski broj jedan.

U ženskoj konkurenciji je prvi nosilac branilac titule Arina Sabalenka.

(Sportklub)

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US Open

Novak Đoković

tenis

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