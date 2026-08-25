Totenhem kupio Savinja za 100 miliona evra

Fudbalski klub Totenhem potvrdio je danas da je potpisao ugovor sa dosadašnjim igračem Mančester sitija Savinjom.

Transfer je, po navodima britanskim medija, vrijedan 75 miliona funti, uz dodatnih deset miliona funti kroz bonuse.

Savinjo stiže u Totenhem poslije dvije sezone provedene u Sitiju, sa kojim je osvojio Liga i FA kup. On je za Siti odigrao 84 utakmice i upisao sedam golova i 16 asistencija.

Bi-Bi-Si je podsjetio da se ovaj transfer pripremao više od 12 mjeseci, nakon što Totenhem prošlog ljeta nije uspio da ga angažuje. Savinjo je tada odlučio da ostane na Etihadu, ali je njegova minutaža kod Pepa Gvardiole prošle sezone bila ograničena na samo sedam startova u Premijer ligi.

Ovaj 22-godišnji Brazilac je karijeru počeo u Atletiko Mineiru, potom je 2022. godine prešao u Troa, dok je u PSV-u i Đironi bio na pozajmicama.