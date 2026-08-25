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Ujed komarca bio koban za Miru Furlan: Opasan virus ponovo se širi

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 13:58

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Комарац
Foto: pexels/icon0 com

Mira Furlan, zvijezda jugoslovenske i svjetske kinematografije, preminula je 20. januara 2021. godine od posljedica komplikacija izazvanih virusom Zapadnog Nila, koji se sada širi regionom i Evropom.

U Srbiji je trenutno registrovano 11 osoba sa virusom Zapadnog Nila, a 10 osoba razvilo je teži oblik bolesti. Istovremeno i države regiona i Evrope prijavljuju nove slučajeva zaražavanja, ali i smrti.

Upravo je i glumica Mira Furlan preminula od posljedica virusa Zapadnog Nila, a prema navodima, zarazila naizgled bezazlenim ubodom komarca u svom dvorištu.

Bolest je imala dug i mučan tok, a posljednje mjesece života provela je u izuzetno teškom stanju, boreći se za život uprkos najboljoj ljekarskoj nezi. Njen prijatelj Rade Šerbedžija otkrio je da su posljednji dani bili dramatični i da je prije smrti pala u komu iz koje se više nije probudila.

вирус Западног Нила

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Virus Zapadnog Nila, koji je bio koban za glumicu, prvenstveno se održava u ciklusu između ptica i komaraca, a na ljude se prenosi ubodom zaraženog insekta. Bolest se ne prenosi direktnim kontaktom sa čovjeka na čovjeka.

Iako infekcija u većini slučajeva prolazi bezopasno, procjenjuje se da oko 80 odsto zaraženih ne razvije nikakve simptome. Kod dvadesetak odsto javljaju se simptomi slični gripu, poput povišene temperature, glavobolje, umora, kao i bolova u mišićima i zglobovima.

Nažalost, kod manje od jednog odsto zaraženih, posebno kod starijih i imunokompromitovanih osoba, virus može izazvati teške neurološke komplikacije i može doći do upale moždanih ovojnica (meningitis) ili samog mozga (encefalitis), stanja koje je bilo kobno za Miru Furlan.

Period inkubacije, odnosno vrijeme od ujeda zaraženog komarca do pojave simptoma, najčešće traje od dva do šest dana, ali može trajati između dva i 14 dana. Kod osoba sa oslabljenim imunitetom period do pojave simptoma može biti i duži.

Simptomi mogu uključivati:

-povišenu temperaturu

-umor

-glavobolju

-bolove u mišićima i zglobovima

-prolazni osip

-povraćanje ili proliv.

(b92)

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virus Zapadnog Nila

komarac

Mira Furlan

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