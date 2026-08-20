U Srbiji šestoro oboljelih od groznice Zapadnog Nila: Svi imaju i meningitis

Autor:ATV redakcija
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U Srbiji je do sada registovano šest slučajeva groznice Zapadnog Nila i svi oboljeli imaju i meningitis, a pojedini i zapaljenje mozga, rekli su u Institutu za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".
Epidemiolog Instituta Dragana Plavša navela je da su po dva slučaja groznice Zapadnog Nila otkrivena na teritorija Beograda, Zrenjanina i Pančeva i da je prvi ovogodišnji slučaj registrovan početkom avgusta.
"Groznica Zapadnog Nila sa neuroinvazivnim oblikom može da se razvije kod svih, i kod mlađe i starije populacije, ali je rizik od razvoja znatno veći kod osoba starijih od 50, pogotovo kod starijih od 80 godina. Kod njih je i veća šansa da virus prođe neuroencefalnu barijeru", objasnila je Plavša.
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Ona je dodala da se pacijenti kod kojih se razvije teži stadijum oboljenja liječe u bolnici, gdje dobijaju odgovarajuću terapiju.
"Pik obolevanja od groznice Zapadnog Nila je u avgustu i početkom septembra. Očekujemo nove slučajeve, ali ne u nekom većem broju, jer sezona dosta zavisi od aktivnosti komaraca", rekla je Plavša.
(Srna)
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