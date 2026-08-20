Muškarac pronađen mrtav nakon stravične eksplozije u porodičnoj kući

U Stanićevoj ulici u Beogradu juče oko 18 časova došlo je do stravične i razorne eksplozije u kojoj se porodična kuća u potpunosti urušila.

U jezivom nesrećnom slučaju nastradao je Nebojša K. (48), čije je tijelo izvučeno tek nakon tri sata lavovske borbe spasilaca, dok je njegova emotivna partnerka Dragana F. (50) pukom srećom preživjela.

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Kako ekskluzivno saznaje portal Telegraf.rs, policijski inspektori i pripadnici specijalizovanih ekipa tokom uviđaja u srušenoj kući pronašli su plastične makete ručne bombe i minobacačke mine.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, nastradali Nebojša K. je odranije poznat policiji i već je privođen i hapšen zbog krivičnih djela koja se dovode u vezu sa eksplozivnim napravama.

"Bila sam u drugoj sobi, ne znam šta je puklo"

Povrijeđena Dragana F., koja je prva izvučena iz ruševina i transportovana na ljekarsko zbrinjavanje, ispričala je istražiocima kratak detalj onoga što se odigralo neposredno prije tragedije.

- Bila sam u jednoj prostoriji, dok je Nebojša bio odvojeno, u drugoj sobi. Odjednom je strahovito odjeknulo, sve se srušilo na nas. Ne znam šta je tačno eksplodiralo – navodno je izjavila Dragana, potvrdivši da je Nebojša bio njen emotivni partner.

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Komšije osjetile jak miris baruta, opsadno stanje u ulici

Stanari Stanićeve ulice i komšije koje su prve pritekle u pomoć opisali su trenutke užasa. Kakva je silina detonacije bila, svjedoči i činjenica da se krovna konstrukcija urušila u sekundi.

- Čula se strašna detonacija, sve se zatreslo. Odmah smo istrčali napolje i vidjeli da kuće praktično više nema. Čuli su se povici i zapomaganje. Kada smo se približili ruševinama da pomognemo, osjetio se jak i oštar miris baruta u vazduhu - ispričali su mještani.

Mjesto nesreće ubrzo je blokirano. Na terenu je satima trajala opsada - stigao je veliki broj vatrogasaca-spasilaca, pripadnici Interventne jedinice, UKP, dvije kontradiverzione (KD) ekipe, kao i vrhunski stručnjaci za eksploziv.

O cijelom slučaju odmah je obaviješteno i nadležno tužilaštvo.

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Nastavak uviđaja ovog jutra

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i jutros su na terenu u Stanićevoj ulici gdje nastavljaju detaljan uviđaj. Specijalizovane ekipe pretražuju svaki dio urušenog objekta kako bi se precizno utvrdilo šta je tačno dovelo do razorne detonacije i da li se u ruševinama nalazi još sumnjivih predmeta ili eksplozivnih sredstava.

Istraga je u toku.