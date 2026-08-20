Amidžić: Hasanović i dalje misli da se plate određuju u stranci, a ne po zakonu

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da njegov zamjenik Muhamed Hasanović iako je četiri godine na funkciji i dalje misli da se plate određuju u stranci, a ne po zakonu.

- Takav mentalitet i jeste razlog zbog kojeg nije položio pismeni ispit za direktora Poreske uprave - ocijenio je Amidžić na mreži "Iks".

Hasanović je juče objavio da Amidžić duguje javnosti odgovor na pitanje po kojem pravnom osnovu je isplatio plate licima koja su razriješena dužnosti članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Četiri godine na funkciji, a i dalje misli da se plate određuju u stranci, a ne po zakonu. Takav mentalitet i jeste razlog zbog kojeg nije položio pismeni ispit za direktora Poreske uprave. pic.twitter.com/5mokKU2s67 — Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) August 19, 2026

Na ovo je reagovala i Anđelina Ošap Gaćanović, koja je rekla da nije razriješena sa pozicije člana Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, niti je dobila rješenje o prestanku radnog odnosa.

Ona je pozvala Hasanovića da javno povuče maliciozne izjave ili će pokrenuti pravni postupak zaštite od klevete.