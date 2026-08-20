Sudarili se avion i helikopter u vazduhu: Ima mrtvih

Jedna osoba je stradala nakon što je manji avion udario u policijski helikopter u Pensilvaniji, nakon čega su se obje letjelice srušile.

Tragedija se dogodila u srijedu uveče po lokalnom vremenu, a u nesreći je stradao pilot aviona.

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Nesreća se dogodila u blizini piste na malom aerodromu, saopštile su vlasti.

"Avion se spuštao na pistu i skrenuo je u helikopter koji je bio blizu tla", rekao je potpukovnik Džordž Bivens, vršilac dužnosti komesara policije države.

Federalna uprava za avijaciju SAD (FAA) i Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja SAD (NTSB) su to nazvali sudarom u vazduhu, ali državna policija nije pojasnila da li je avion bio odvojen od zemlje.

"Kada kažem da je bio veoma žestok pad, taj avion je isječen na mnogo komada", rekao je Binves, objašnjavajući da će dio istrage biti uvjeravanje da je pilot bio jedina osoba u avionu.

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Rekao je da je helikopter izgubio lopatice i repnu gredu i srušio se na bok.

Nesreća helikoptera Bel 407, u kojem su bile dvije osobe, i Cesne 150 dogodila se oko 170 kilometara sjeverozapadno od Filadelfije, prema podacima Federalne uprave za vazduhoplovstvo. Nije odmah bilo jasno koliko je ljudi bilo u avionu.

Oba pilota u helikopteru bila su zarobljena dok jedan nije gurnuo prozor i pomogao drugom da izađe iz letjelice, rekao je Bivens. Piloti, koji su iz elitne jedinice policijske avijacije i izvodili su vježbu, su stabilnog stanja.

Guverner Pensilvanije Džoš Šapiro rekao je da je obaviješten o nesreći i da se uputio tamo.

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"Moglo je da bude mnogo gore. Večeras je moglo biti mnogo tragičnije za našu državnu policijsku porodicu", rekao je Šapiro.

Zvaničnici ne objavljuju informacije o osobi koja je poginula u nesreći dok se ne obavijeste najbliži rođaci te osobe.

(Telegraf.rs)