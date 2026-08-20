Logo

Sudarili se avion i helikopter u vazduhu: Ima mrtvih

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 09:41

Komentari:

0
Авион је направа за летење чврсте конструкције. Састоји се из тијела , опреме и погона.
Foto: pexels/Michael Pointner

Jedna osoba je stradala nakon što je manji avion udario u policijski helikopter u Pensilvaniji, nakon čega su se obje letjelice srušile.

Tragedija se dogodila u srijedu uveče po lokalnom vremenu, a u nesreći je stradao pilot aviona.

саобраћај

Region

Moderni sistem napravio haos na granici: Čeka se satima, kazne i do 300 evra

Nesreća se dogodila u blizini piste na malom aerodromu, saopštile su vlasti.

"Avion se spuštao na pistu i skrenuo je u helikopter koji je bio blizu tla", rekao je potpukovnik Džordž Bivens, vršilac dužnosti komesara policije države.

Federalna uprava za avijaciju SAD (FAA) i Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja SAD (NTSB) su to nazvali sudarom u vazduhu, ali državna policija nije pojasnila da li je avion bio odvojen od zemlje.

"Kada kažem da je bio veoma žestok pad, taj avion je isječen na mnogo komada", rekao je Binves, objašnjavajući da će dio istrage biti uvjeravanje da je pilot bio jedina osoba u avionu.

Алкохол

Region

Mjera stupila na snagu: Zabranjena prodaja alkohola poslije 21 sat

Rekao je da je helikopter izgubio lopatice i repnu gredu i srušio se na bok.

Nesreća helikoptera Bel 407, u kojem su bile dvije osobe, i Cesne 150 dogodila se oko 170 kilometara sjeverozapadno od Filadelfije, prema podacima Federalne uprave za vazduhoplovstvo. Nije odmah bilo jasno koliko je ljudi bilo u avionu.

Oba pilota u helikopteru bila su zarobljena dok jedan nije gurnuo prozor i pomogao drugom da izađe iz letjelice, rekao je Bivens. Piloti, koji su iz elitne jedinice policijske avijacije i izvodili su vježbu, su stabilnog stanja.

Guverner Pensilvanije Džoš Šapiro rekao je da je obaviješten o nesreći i da se uputio tamo.

Сува славина чесма

Banja Luka

Priječani na ivici strpljenja zbog nestašice vode

"Moglo je da bude mnogo gore. Večeras je moglo biti mnogo tragičnije za našu državnu policijsku porodicu", rekao je Šapiro.

Zvaničnici ne objavljuju informacije o osobi koja je poginula u nesreći dok se ne obavijeste najbliži rođaci te osobe.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pensilvanija

sudar

Helikopter

avion

Komentari (0)

Pročitajte više

Породица дјеца шетња

Republika Srpska

''Srpska te voli'': Prava i mjere u sistemu podrške porodici

1 h

0
Врућина, топлотни талас

Društvo

Pakleno je krenulo: Već u osam sati izmjeren 31 stepen

1 h

0
Возило Хитне помоћи.

Srbija

Muškarac pronađen mrtav nakon stravične eksplozije u porodičnoj kući

1 h

0
Олуја, муња, гром

Svijet

Stravične oluje gutaju Evropu: Ima mrtvih i povrijeđenih

1 h

0

Više iz rubrike

Хеликоптер

Svijet

Srušio se helikopter sa turistima: Poginulo sedam osoba

1 h

0
Олуја, муња, гром

Svijet

Stravične oluje gutaju Evropu: Ima mrtvih i povrijeđenih

1 h

0
Облачно вријеме и олуја

Svijet

Evropi prijete superćelijske oluje: Opasne poplave i tornada na pragu

1 h

0
Зграда балкони

Svijet

Tragedija izbjegnuta za dlaku: Urušio se dio balkona i pao na prometnu ulicu

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

03

Zdravko Čolić je na početku karijere koristio drugo ime

10

03

Ogromna plata, plaćen smještaj: Da li je ovo posao iz snova

09

57

Napustio školu sa 17, a sa 25 postao milijarder: Ko je mladić koji je pokorio AI?

09

54

Banjalučani ove automobile prosto obožavaju

09

48

U Hercegovini se nalazi bunar star 2.000 godina koji nikad ne presušuje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima