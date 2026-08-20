Brzi voz usmrtio četvoricu radnika

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Foto: Ingo Joseph/Pexels

Najmanje četvorica radnika poginula su kada ih je udario brzi voz na stanici "Šin Kanuma" u japanskoj prefekturi Točigi, javio je medijski servis NHK, pozivajući se na policiju.

Prema izvještajima policije, četvorica poginulih su u trenutku nesreće vršili radove na pruzi. Sva četvorica su prevezena u bolnicu bez svijesti, a policija je kasnije potvrdila njihovu smrt, prenosi Srna.

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