Brzi voz usmrtio četvoricu radnika

Autor:ATV redakcija
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Najmanje četvorica radnika poginula su kada ih je udario brzi voz na stanici "Šin Kanuma" u japanskoj prefekturi Točigi, javio je medijski servis NHK, pozivajući se na policiju.
Prema izvještajima policije, četvorica poginulih su u trenutku nesreće vršili radove na pruzi.
Sva četvorica su prevezena u bolnicu bez svijesti, a policija je kasnije potvrdila njihovu smrt, prenosi Srna.
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