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Brzi voz usmrtio četvoricu radnika

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 10:43

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Замућен покрет брзог воза који полази са перона модерне градске станице.
Foto: Ingo Joseph/Pexels

Najmanje četvorica radnika poginula su kada ih je udario brzi voz na stanici "Šin Kanuma" u japanskoj prefekturi Točigi, javio je medijski servis NHK, pozivajući se na policiju.

Prema izvještajima policije, četvorica poginulih su u trenutku nesreće vršili radove na pruzi.

Sva četvorica su prevezena u bolnicu bez svijesti, a policija je kasnije potvrdila njihovu smrt, prenosi Srna.

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poginuli radnici

Tokio

Voz

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