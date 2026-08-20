Kovačević: Htjeli su da ode Dodik, ali otišli Šmit i Marfi

Nisu uspjele namjere političkog Sarajeva da se konačno obračuna sa Republikom Srpskom, da je sruši, jer je predsjednik Milorad Dodik pobijedio, a BiH su napustili oni koji su vodili tu hajku – Kristijan Šmit i bivši američki ambasador Majkl Marfi, izjavio je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

Kovačević je naglasio da je političko Sarajevo, zajedno sa svojim mentorima, nažalost i opozicijom iz Republike Srpske, procijenilo da je bitnije srušiti izbornu volju naroda Republike Srpske, jer je to korak bliže rušenju same Srpske, nego sarađivati i donositi kompromise.

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"Ovo je bio mandat u kojem su neprijatelji Republike Srpske shvatili da nemaju puno vremena i odlučili da se konačno obračunaju sa Srpskom, ali su Milorad Dodik i Republika Srpska pobijedili. Republika Srpska je uspjela da očuva stabilnost i da radi na ozbiljnom razvoju na dobrobit njenih građana", rekao je Kovačević.

On je ukazao da je cilj bio da se udari na najjaču političku figuru u Republici Srpskoj, nekog ko izražava državno jedinstvo Republike Srpske i ima najveći demokratski legitimitet u Srpskoj.

Kovačević je naveo da se očekivalo da će Republika Srpska da napravi određeni nered, zbog čega se krenulo i sa potjernicama.

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"Htjeli su da ode Milorad Dodik, ali su otišli Kristijan Šmit i Majkl Marfi. Šmitu je rečeno da mora da napusti BiH ili će da snosi posljedice. Njemački ambasador je otvoreno rekao da su jako nezadovoljni što je morao da ode prije izbora. Htjeli su da on kontroliše izbore. Marfi, koji je uz Šmita bio predvodnik hajke protiv Republike Srpske isto je najuren", rekao je Kovačević, koji je i portparol SNSD-a.

On je ponovio da su Republika Srpska i SNSD pokazali da nemaju ništa protiv saradnje i u ovom mandatu, koji je počeo normalno, predlaganjem zakona i dobijanjem kandidatskog statusa za članstvo u EU.

"Ali, onda je krenula hajka na Republiku Srpsku, na Milorada Dodika, ostale funkcionere iz Srpske. Rekli su da će bagerom da pobrišu SNSD. Šta to znači? Nije ovdje bitan SNSD, ni Milorad Dodik. Bitno je to da su Dodik i SNSD izbor ovog naroda. Ako napadate izbor ovog naroda - napadate narod", naglasio je Kovačević.

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On je za RTRS ukazao da je, nažalost, i opozicija u Republici Srpskoj svojim ponašanjem davala legitimitet tim napadima i pokazala da im je fotelja bitnija od volje naroda i ustavne pozicije Srpske.

"Političko Sarajevo misli da su oni BiH, pa će nama nešto da nameću. BiH može da bude samo ono što se dogovore Republika Srpska i Federacija BiH i unutar njih tri konstitutivna naroda. Svaki put kada izignorišete stav Srpske, koji po Ustavu iznosimo, i gdje u skladu sa Ustavom bez našeg stava nemate pravo na odluku, a vi ipak donesete, to znači da vas Republika Srpska ne zanima i da želite da je nema", rekao je Kovačević.

On je istakao da je veoma značajno da političke figure u Republici Srpskoj toga budu svjesne, jer se napadi iz Sarajeva nastavljaju.