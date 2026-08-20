Из бањалучке фирме украдено оружје

Аутор:Стеван Лулић
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Полиција у Бањалуци трага за особом, или више њих, која је провалила у једну фирму из овог града и украла оружје.
"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука предузимају мјере и радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела Тешка крађа и откривању извршиоца", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
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Наиме, надлежној полицијској станици јуче је пријављено да је у периоду од јуна текуће године до момента пријаве на неутврђен начин из објекта фирме у Бањалуци украдено ватрено оружје.
Све мјере и радње предузимају се под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
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