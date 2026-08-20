Тежак судар аутомобила и мотоцикла, саобраћај успорен

Аутор:АТВ редакција
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Рано јутрос на путу према Вогошћи догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовали мотоциклиста и једно путничко возило.
Из Оперативног центра МУП-а КС потврдили су да им је несрећа пријављена у 6:50 сати.
Усљед судара мотоцикл оборен на цесту. Степен повреда учесника несреће тренутно није званично познат.
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Због ове несреће и обављања полицијског увиђаја, саобраћај се на овом дијелу пута одвија отежано и успорено, што је изазвало гужве у јутарњој шпици. Возачи се моле за стрпљење и прилагођавање вожње условима на путу.
Више информација о узроцима несреће и стању повријеђених биће познато након завршеног увиђаја.
(Кликс)
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