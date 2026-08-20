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Тежак судар аутомобила и мотоцикла, саобраћај успорен

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 07:59

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Рано јутрос на путу према Вогошћи догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовали мотоциклиста и једно путничко возило.

Из Оперативног центра МУП-а КС потврдили су да им је несрећа пријављена у 6:50 сати.

Усљед судара мотоцикл оборен на цесту. Степен повреда учесника несреће тренутно није званично познат.

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Због ове несреће и обављања полицијског увиђаја, саобраћај се на овом дијелу пута одвија отежано и успорено, што је изазвало гужве у јутарњој шпици. Возачи се моле за стрпљење и прилагођавање вожње условима на путу.

Више информација о узроцима несреће и стању повријеђених биће познато након завршеног увиђаја.

(Кликс)

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Тагови :

Вогошћа

Сарајево

Саобраћајна несрећа

судар

Мотоцикл

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