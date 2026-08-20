Скенера неће бити на гласању у иностранству

Аутор:АТВ редакција
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Фамозних скенера, који ће бити кориштени на предстојећим општим изборима на гласачким мјестима у БиХ, неће бити у дипломатско-конзуларним представништвима (ДКП) у иностранству.
Док ће бирачи у градовима широм БиХ након гласања у скенер стављати један по један гласачки листић, у Аустрији, Њемачкој и другим државама, гдје има наших грађана, пракса ће бити другачија.
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Максида Пирић, стручна савјетница за односе с јавношћу у Централној изборној комисији (ЦИК) БиХ, рекла је да на предстојећим општим изборима 2026. године држављани БиХ који живе у иностранству и који су се опредијелили за гласање у ДКП-овима неће користити специфичне изборне технологије у поступку идентификације и гласања.
Бројање листића
"Ови бирачи ће гласачке листиће попуњавати на исти начин као и на бирачким мјестима у Босни и Херцеговини, док ће се њихови гласачки листићи бројати у Главном центру за бројање у Сарајеву, уз кориштење скенера и верификацију идентитета", рекла је Пирићева за "Независне новине".
Исти принцип, како је додала, примјењиваће се и на бираче који ће гласати путем поште.
"Гласачки листићи ће се обрађивати и бројати у Главном центру за бројање у Сарајеву кориштењем скенера", навела је Пирићева.
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Након штампања и паковања гласачких листића, у уторак, 18. августа, почела је дистрибуција гласачких листића за бираче који гласају путем поште изван БиХ.
Саопштио је то јуче ЦИК БиХ, одакле наводе да истовремено спроводе више активности на спровођењу општих избора 2026. године.
"Након истека рока за жалбе и правоснажности одлука ЦИК-а БиХ, укупно регистрованих бирача изван БиХ је 48.078, од чега гласа путем поште 45.457 и у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ 2.621 бирач", рекли су из ЦИК-а БиХ.
Подсјећају да је ЦИК одбио око 5.000 пријава за гласање изван БиХ јер нису испуњавале законом прописане услове.
"Уложено је 39 жалби, од чега је Централна изборна комисија БиХ уважила четири, а остале је Суд БиХ одбио или одбацио као неосноване или недопуштене", рекли су из ЦИК-а БиХ.
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ЦИК БиХ је, подсјетимо, у "Службеном гласнику БиХ" објавио овјерене кандидатске листе за опште изборе 2026. године.
Објавили су недавно и видео у коме је објашњено како треба гласати. Они истичу да је по доласку на бирачко мјесто гласач дужан да се идентификује давањем на увид важеће личне карте или возачке дозволе или пасоша БиХ.
"Након електронског очитавања података, кажипрст десне руке положите равно на сензор уређаја ради биометријске аутентификације. По успјешно завршеној идентификацији и аутентификацији уређај штампа потврду коју потписујете", објашњавају они.
Како додају, уз гласачке листиће, гласачи преузимају кандидатску листу и заштитну фасциклу те иду у гласачку кабину.
"Гласачки листићи имају нови изглед и означавају се искључиво посебним фломастером који се налази у гласачкој кабини. Обавезно прочитајте упутство. На гласачким листићима на којима су наведена имена појединачних кандидата потпуно испуните кружић испред имена само једног кандидата", рекли су из ЦИК-а БиХ.
Када је ријеч о осталим листама, они наводе да су на лијевој страни гласачког листића називи политичких субјеката, док су на десној страни гласачког листића колоне с редним бројевима кандидата.
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"Обавезно потпуно испуните кружић испред назива само једног политичког субјекта на лијевој страни гласачког листића. Или обавезно потпуно испуните кружић испред назива само једног политичког субјекта на лијевој страни гласачког листића и потпуно испуните кружић испред једног, два или највише три редна броја кандидата на десној страни гласачког листића", додају они.
Из ЦИК-а БиХ су додали да су припадајући редни бројеви кандидата с њиховим именима и презименима садржани у кандидатској листи.
"Након гласања, гласачке листиће без пресавијања ставите равно у заштитну фасциклу. У скенер стављате један по један гласачки листић лицем окренут према доље. Заштитну фасциклу и кандидатску листу обавезно вратите члану бирачког одбора", објаснили су из ЦИК-а БиХ.
Грађани би, подсјетимо, на биралишта требало да изађу 4. октобра, мада су се појавиле и тврдње да би се могло десити да ЦИК одложи одржавање избора.
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