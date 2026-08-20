Паклено је кренуло: Већ у осам сати измјерен 31 степен

Аутор:АТВ редакција
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Јутрос је у Босни и Херцеговини сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност. Дан је кренуо паклено па је тако у неким дијеловима већ у осам сати измјерен 31 степен Целзијуса.
Температуре у 8 сати: Соколац 13; Бјелашница 14; Иван Седло 15; Дрвар 17; Бугојно 18; Јајце, Ливно, Сарајево 19; Зеница 20; Приједор, Тузла 21; Добој, Сански Мост, Требиње, Зворник 22; Мостар 24; Бањалука, Неум 27; Бихаћ 29; Градачац 31 степен Целзијуса.
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Данас ће у БиХ преовладавати сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност. Вјетар слаб до умјерен јужни и југозападни. Дневна температура од 32 до 38 степени.
У петак сунчано уз малу до умјерену облачност. Вјетар слаб до умјерен јужни и југозападни. Јутарња температура од 17 до 23, на југу до 26, а дневна од 32 до 38 степени.
У суботу у Босни умјерено до претежно облачно вријеме, а у Херцеговини сунчано. Током дана у Босни су могући локални пљускови. Вјетар слаб до умјерен на сјеверу Босне сјеверни и сјеверозападни, а у остатку земље западни и југозападни. Јутарња температура од 17 до 23, на југу до 26, а дневна од 28 до 35 степени.
У недјељу сунчано уз малу до умјерену облачност. Вјетар слаб до умјерен на југу западни и југозападни, а у остатку земље сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура од 14 до 20, на југу до 24, а дневна од 25 до 31, на југу до 36 степени.
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У понедјељак сунчано уз малу до умјерену облачност. Вјетар слаб сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура од 14 до 20, на југу до 25, а дневна од 25 до 31, на југу до 36 степени.
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