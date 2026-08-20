Дуге колоне на три гранична прелаза

Аутор:АТВ редакција
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Дуге колоне путничких возила чекају на излазу из БиХ према Хрватској на граничним прелазима Изачић, Велика Кладуша и Орашје, саопштено је јутрос из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.
На осталим граничним прелазима повремено је појачана фреквенција возила, али су задржавања, за сада, до 30 минута.
С обзиром да је сезона годишњих одмора, стање на граничним прелазима је промјењиво, па су гужве и дужа задржавања очекивана.
Возачима се савјетује да се прије поласка на пут, о стању на границама информишу путем камера на страници АМС.
Подсјећају да је до краја септембра у функцији гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.
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