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Шок за Арину Сабаленку пред УС Опен

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 08:44

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Шок за Арину Сабаленку пред УС Опен
Фото: Tanjug/AP/Kin Cheung

Прва тенисерка свијета Арина Сабаленка испала је са ВТА 1000 турнира у Синсинатију у четвртом колу од Чехиње Саре Бејлек 7:6 (9:7), 6:4.

Бјелорускиња, која је у претходном колу лако побиједила Кинескињу Ванг Xину, није могла пронаћи своју игру против 35. играчице на свијету.

Сабаленка је водила 5:1 у тај-брејку првог сета, а имала је и предност од 4:1 у другом сету, али је Чехиња бриљирала у завршницама сетова.

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"Без ријечи сам... Невјероватно је", рекла је Бејлек након што је осигурала своју прву побједу против играчице из топ 10.

У четвртфиналу ће се суочити с Американком Медисон Киз.

Ово је још један ударац за Сабаленку док се приближава УС Опену, који почиње 30. августа. Четворострука Грен Слем првакиња у појединачној конкуренцији испала је у четвртом колу ВТА 1000 турнира у Торонту раније у августу, након што је доживјела исту судбину на Вимблдону и у четвртфиналу Роланд Гароса.

Сабаленкин пораз значи да Елена Рибјакина може замијенити њено мјесто на свјетској љествици пласманом у финале Синсинатија.

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Тагови :

Арина Сабаленка

УС Опен

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