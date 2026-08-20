Шок за Арину Сабаленку пред УС Опен

Аутор:АТВ редакција
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Прва тенисерка свијета Арина Сабаленка испала је са ВТА 1000 турнира у Синсинатију у четвртом колу од Чехиње Саре Бејлек 7:6 (9:7), 6:4.
Бјелорускиња, која је у претходном колу лако побиједила Кинескињу Ванг Xину, није могла пронаћи своју игру против 35. играчице на свијету.
Сабаленка је водила 5:1 у тај-брејку првог сета, а имала је и предност од 4:1 у другом сету, али је Чехиња бриљирала у завршницама сетова.
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"Без ријечи сам... Невјероватно је", рекла је Бејлек након што је осигурала своју прву побједу против играчице из топ 10.
У четвртфиналу ће се суочити с Американком Медисон Киз.
Ово је још један ударац за Сабаленку док се приближава УС Опену, који почиње 30. августа. Четворострука Грен Слем првакиња у појединачној конкуренцији испала је у четвртом колу ВТА 1000 турнира у Торонту раније у августу, након што је доживјела исту судбину на Вимблдону и у четвртфиналу Роланд Гароса.
Сабаленкин пораз значи да Елена Рибјакина може замијенити њено мјесто на свјетској љествици пласманом у финале Синсинатија.
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