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Мушкарац пронађен мртав након стравичне експлозије у породичној кући

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 08:41

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

У Станићевој улици у Београду јуче око 18 часова дошло је до стравичне и разорне експлозије у којој се породична кућа у потпуности урушила.

У језивом несрећном случају настрадао је Небојша К. (48), чије је тијело извучено тек након три сата лавовске борбе спасилаца, док је његова емотивна партнерка Драгана Ф. (50) пуком срећом преживјела.

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Како ексклузивно сазнаје портал Телеграф.рс, полицијски инспектори и припадници специјализованих екипа током увиђаја у срушеној кући пронашли су пластичне макете ручне бомбе и минобацачке мине.

Према незваничним информацијама из истраге, настрадали Небојша К. је одраније познат полицији и већ је привођен и хапшен због кривичних дјела која се доводе у везу са експлозивним направама.

"Била сам у другој соби, не знам шта је пукло"

Повријеђена Драгана Ф., која је прва извучена из рушевина и транспортована на љекарско збрињавање, испричала је истражиоцима кратак детаљ онога што се одиграло непосредно прије трагедије.

- Била сам у једној просторији, док је Небојша био одвојено, у другој соби. Одједном је страховито одјекнуло, све се срушило на нас. Не знам шта је тачно експлодирало – наводно је изјавила Драгана, потврдивши да је Небојша био њен емотивни партнер.

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Комшије осјетиле јак мирис барута, опсадно стање у улици

Станари Станићеве улице и комшије које су прве притекле у помоћ описали су тренутке ужаса. Каква је силина детонације била, свједочи и чињеница да се кровна конструкција урушила у секунди.

- Чула се страшна детонација, све се затресло. Одмах смо истрчали напоље и видјели да куће практично више нема. Чули су се повици и запомагање. Када смо се приближили рушевинама да помогнемо, осјетио се јак и оштар мирис барута у ваздуху - испричали су мјештани.

Мјесто несреће убрзо је блокирано. На терену је сатима трајала опсада - стигао је велики број ватрогасаца-спасилаца, припадници Интервентне јединице, УКП, двије контрадиверзионе (КД) екипе, као и врхунски стручњаци за експлозив.

О цијелом случају одмах је обавијештено и надлежно тужилаштво.

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Наставак увиђаја овог јутра

Припадници Министарства унутрашњих послова и јутрос су на терену у Станићевој улици гдје настављају детаљан увиђај. Специјализоване екипе претражују сваки дио урушеног објекта како би се прецизно утврдило шта је тачно довело до разорне детонације и да ли се у рушевинама налази још сумњивих предмета или експлозивних средстава.

Истрага је у току.

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Тагови :

Београд

Експлозија

страдао мушкарац

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