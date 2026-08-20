Мушкарац пронађен мртав након стравичне експлозије у породичној кући

Аутор:АТВ редакција
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У Станићевој улици у Београду јуче око 18 часова дошло је до стравичне и разорне експлозије у којој се породична кућа у потпуности урушила.
У језивом несрећном случају настрадао је Небојша К. (48), чије је тијело извучено тек након три сата лавовске борбе спасилаца, док је његова емотивна партнерка Драгана Ф. (50) пуком срећом преживјела.
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Како ексклузивно сазнаје портал Телеграф.рс, полицијски инспектори и припадници специјализованих екипа током увиђаја у срушеној кући пронашли су пластичне макете ручне бомбе и минобацачке мине.
Према незваничним информацијама из истраге, настрадали Небојша К. је одраније познат полицији и већ је привођен и хапшен због кривичних дјела која се доводе у везу са експлозивним направама.
Повријеђена Драгана Ф., која је прва извучена из рушевина и транспортована на љекарско збрињавање, испричала је истражиоцима кратак детаљ онога што се одиграло непосредно прије трагедије.
- Била сам у једној просторији, док је Небојша био одвојено, у другој соби. Одједном је страховито одјекнуло, све се срушило на нас. Не знам шта је тачно експлодирало – наводно је изјавила Драгана, потврдивши да је Небојша био њен емотивни партнер.
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Станари Станићеве улице и комшије које су прве притекле у помоћ описали су тренутке ужаса. Каква је силина детонације била, свједочи и чињеница да се кровна конструкција урушила у секунди.
- Чула се страшна детонација, све се затресло. Одмах смо истрчали напоље и видјели да куће практично више нема. Чули су се повици и запомагање. Када смо се приближили рушевинама да помогнемо, осјетио се јак и оштар мирис барута у ваздуху - испричали су мјештани.
Мјесто несреће убрзо је блокирано. На терену је сатима трајала опсада - стигао је велики број ватрогасаца-спасилаца, припадници Интервентне јединице, УКП, двије контрадиверзионе (КД) екипе, као и врхунски стручњаци за експлозив.
О цијелом случају одмах је обавијештено и надлежно тужилаштво.
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Припадници Министарства унутрашњих послова и јутрос су на терену у Станићевој улици гдје настављају детаљан увиђај. Специјализоване екипе претражују сваки дио урушеног објекта како би се прецизно утврдило шта је тачно довело до разорне детонације и да ли се у рушевинама налази још сумњивих предмета или експлозивних средстава.
Истрага је у току.
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