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Експлозија у Великој Моштаници: Разорни удар срушио цијелу кућу, има затрпаних?

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 18:56

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Фото: ATV

Незапамћена драма одиграла се данас око 17.50 часова у Великој Моштаници, када је, како се сумња, усљед снажне експлозије дошло до потпуног урушавања породичне куће, сазнаје Телеграф.

До несреће је дошло у кући старије градње, површине око 40 квадратних метара.

У тренутку експлозије, објекат није могао да издржи силину удара, након чега је конструкција попустила и кућа се урушила.

Одмах по примљеној дојави, на лице мјеста упућене су ватрогасно-спасилачке екипе из ВСЈ Железник. Када су спасиоци стигли на терен, затекли су стравичан призор – објекат је био потпуно девастиран.

Према посљедњим информацијама Телеграфа са лица мјеста, једна особа се налази заробљена испод рушевина, а ватрогасци-спасиоци тренутно улажу надљудске напоре како би успјели да дођу до ње и извуку је на сигурно.

Интервенција је у току, а цијели крај је у приправности док траје трка са временом.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Велика Моштаница

Експлозија

несрећа

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