Експлозија у Великој Моштаници: Разорни удар срушио цијелу кућу, има затрпаних?

Аутор:АТВ редакција
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Незапамћена драма одиграла се данас око 17.50 часова у Великој Моштаници, када је, како се сумња, усљед снажне експлозије дошло до потпуног урушавања породичне куће, сазнаје Телеграф.
До несреће је дошло у кући старије градње, површине око 40 квадратних метара.
У тренутку експлозије, објекат није могао да издржи силину удара, након чега је конструкција попустила и кућа се урушила.
Одмах по примљеној дојави, на лице мјеста упућене су ватрогасно-спасилачке екипе из ВСЈ Железник. Када су спасиоци стигли на терен, затекли су стравичан призор – објекат је био потпуно девастиран.
Према посљедњим информацијама Телеграфа са лица мјеста, једна особа се налази заробљена испод рушевина, а ватрогасци-спасиоци тренутно улажу надљудске напоре како би успјели да дођу до ње и извуку је на сигурно.
Интервенција је у току, а цијели крај је у приправности док траје трка са временом.
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