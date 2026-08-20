Logo

Стравичне олује гутају Европу: Има мртвих и повријеђених

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 08:36

Коментари:

0
Олуја, муња, гром
Фото: Screenshot / X

Јаке олује погодиле су дијелове Њемачке и Француске. У Њемачкој је погинула једна особа, док је више њих повријеђено.

Снимљени су торнадо, кровови који лете, попадала стабла.

Три департмана на југоистоку Француске - Ардеш, Дром и Изер биће од данас у 15 часова на наранџастом нивоу узбуне због грмљавинских олуја, саопштио је Метео-Франс.

Након интензивне врућине током јучерашњег дана, очекује се олујна епизода са обилним падавинама у кратким периодима, пренио је "Фигаро".

Корзика ће од сутра у шест часова такође бити на наранџастом нивоу због грмљавине, уз могућност локално јаких удара вјетра и обилних падавина.

У Њемачкој има и мртвих

Јаке олује погодиле су и више дијелова Њемачке, при чему је најмање једна особа погинула, док је више људи је повријеђено, а десетине објеката је оштећено.

У Валдорфу у Рајнланд-Палатинату, 58-годишњу жену усмртило је дрво које је олуја ишчупала из коријена и оборила на наткривени простор гдје се склонила са још једном женом, која је тешко повријеђена и превезена у болницу, пренио је "Шпигел".

У Вестервалду олуја је оштетила најмање двије зграде, док су дијелови фасада и други предмети летјели усљед јаког вјетра.

У Хесену је оштећено око 60 кућа, при чему су са појединих објеката однијети читави кровови.

Према наводима полиције, у Солмсу је вјероватно торнадо однио кровове са појединих кућа, од којих су неке постале ненастањиве, преноси "Б92".

У Лаубаху је пало дрво оштетило резервоар за гас, због чега је подручје у радијусу од 200 метара евакуисано.

Гром је вјероватно изазвао пожар на крову куће у Алтенбојтену, док су током ноћи забеиљежени бројни позиви због оборених стабала и поплављених подрума.

Торнадо је потврђен и у Фирстенвалдеу у Бранденбургу, саопштила је Њемачка метеоролошка служба.

Тамо су забиљежена оборена стабла и оштећења објеката, укључујући најмање један откинути кров, али нема извјештаја о повријеђенима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Олуја

Њемачка

Француска

Коментари (0)

Више из рубрике

Облачно вријеме и олуја

Свијет

Европи пријете суперћелијске олује: Опасне поплаве и торнада на прагу

1 ч

0
Зграда балкони

Свијет

Трагедија избјегнута за длаку: Урушио се дио балкона и пао на прометну улицу

1 ч

0
Сунце

Свијет

У овом граду сунце не залази два мјесеца

2 ч

0
Предсједник Америке Доналд Трамп говори током састанка са либанским предсједником Џозефом Ауном у Овалној соби Бијеле куће, у уторак, 21. јула 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Блокада иранских лука успјешна

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

13

Остављате пуњач у зиду? Ево зашто то одмах треба да престанете

10

09

Бањалучанин палицом претукао суграђанина

10

03

Здравко Чолић је на почетку каријере користио друго име

10

03

Огромна плата, плаћен смјештај: Да ли је ово посао из снова

09

57

Напустио школу са 17, а са 25 постао милијардер: Ко је младић који је покорио АИ?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима