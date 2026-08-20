Стравичне олује гутају Европу: Има мртвих и повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Јаке олује погодиле су дијелове Њемачке и Француске. У Њемачкој је погинула једна особа, док је више њих повријеђено.
Снимљени су торнадо, кровови који лете, попадала стабла.
Три департмана на југоистоку Француске - Ардеш, Дром и Изер биће од данас у 15 часова на наранџастом нивоу узбуне због грмљавинских олуја, саопштио је Метео-Франс.
Die Videos sind nicht von mir und wurden vsl. in Hessen bei Oberndorf bei Siegbach aufgenommen.#unwetter #gewitter #tornado #hessen pic.twitter.com/gwZfLM7jYj— Jonas Sanoj (@JonasHe996) August 19, 2026
Након интензивне врућине током јучерашњег дана, очекује се олујна епизода са обилним падавинама у кратким периодима, пренио је "Фигаро".
Корзика ће од сутра у шест часова такође бити на наранџастом нивоу због грмљавине, уз могућност локално јаких удара вјетра и обилних падавина.
Јаке олује погодиле су и више дијелова Њемачке, при чему је најмање једна особа погинула, док је више људи је повријеђено, а десетине објеката је оштећено.
У Валдорфу у Рајнланд-Палатинату, 58-годишњу жену усмртило је дрво које је олуја ишчупала из коријена и оборила на наткривени простор гдје се склонила са још једном женом, која је тешко повријеђена и превезена у болницу, пренио је "Шпигел".
У Вестервалду олуја је оштетила најмање двије зграде, док су дијелови фасада и други предмети летјели усљед јаког вјетра.
I captured this lightning bolt as a storm rolled through Hessen, Germany today.— The Honest Veteran (@kevinmesserly) August 19, 2026
There was constant thunder in the background which sounded like a distant battle. pic.twitter.com/8Hzv12rCCi
У Хесену је оштећено око 60 кућа, при чему су са појединих објеката однијети читави кровови.
Према наводима полиције, у Солмсу је вјероватно торнадо однио кровове са појединих кућа, од којих су неке постале ненастањиве, преноси "Б92".
У Лаубаху је пало дрво оштетило резервоар за гас, због чега је подручје у радијусу од 200 метара евакуисано.
Гром је вјероватно изазвао пожар на крову куће у Алтенбојтену, док су током ноћи забеиљежени бројни позиви због оборених стабала и поплављених подрума.
Торнадо је потврђен и у Фирстенвалдеу у Бранденбургу, саопштила је Њемачка метеоролошка служба.
Тамо су забиљежена оборена стабла и оштећења објеката, укључујући најмање један откинути кров, али нема извјештаја о повријеђенима.
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