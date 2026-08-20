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Трамп: Блокада иранских лука успјешна

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 08:10

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Предсједник Америке Доналд Трамп говори током састанка са либанским предсједником Џозефом Ауном у Овалној соби Бијеле куће, у уторак, 21. јула 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Америчка блокада иранских лука је успјешна, а Ормуски мореуз је сада отворен за пловидбу, изјавио је предсједник САД Доналд Трамп.

"Ормуски мореуз је сада отворен. Велики бриј чамаца пролази кроз њега. Људи не пријављују то и могло би да мало успори у неком тренутку, али тренутно велики број чамаца пролази. Поморска блокада је била екстремно ефикасна и 100 одсто успјешна", рекао је Трамп новинарима.

Трамп је напоменуо да ниједан чамац није ушао у иранске луке, али да остаје да се види како ће се даље развијати ситуација, пренио је ТАСС.

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Тагови :

Ормуски мореуз

Доналд Трамп

Сједињене Америчке Државе

блокада

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