Трамп: Блокада иранских лука успјешна

Аутор:АТВ редакција
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Америчка блокада иранских лука је успјешна, а Ормуски мореуз је сада отворен за пловидбу, изјавио је предсједник САД Доналд Трамп.
"Ормуски мореуз је сада отворен. Велики бриј чамаца пролази кроз њега. Људи не пријављују то и могло би да мало успори у неком тренутку, али тренутно велики број чамаца пролази. Поморска блокада је била екстремно ефикасна и 100 одсто успјешна", рекао је Трамп новинарима.
Трамп је напоменуо да ниједан чамац није ушао у иранске луке, али да остаје да се види како ће се даље развијати ситуација, пренио је ТАСС.
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