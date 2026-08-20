Баку (84) извукли живу из рушевина три дана након снажног земљотреса

Аутор:АТВ редакција
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Бака стара 84 године пронађена је жива три дана након што је снажан земљотрес погодио источну Индонезију, у спасилачкој акцији коју су локалне власти описале као право чудо.
У земљотресу јачине 7,7 степени погинуле су најмање 73 особе, више од 900 је повријеђено, а готово 60.000 људи остало је без крова над главом.
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Паулина Поби (84) пронађена је жива у уторак, три дана након што је земљотрес погодио подручје у суботу ујутру, недалеко од острва Флорес.
Одрон изазван земљотресом блокирао је приступ селу Нитунглеа, гдје је старица живјела, због чега је остала заробљена испод урушених зидова своје куће направљених од бамбуса.
Начелник полиције округа Сика Бабанг Супено рекао је локалним медијима да је 84-годишња жена безбједно извучена из рушевина и превезена у најближи здравствени центар на лијечење.
Према ријечима локалног званичника Рудолфуса Рибе, жена није могла да се помјери нити да дозове помоћ јер је била парализована.
"Пошто је била парализована, није могла да се помјери нити да говори, па ју је породица коначно пронашла четвртог дана", рекао је он француској новинској агенцији АФП.
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Њено стање описано је као добро, јер није задобила повреде. Спасиоци су рекли да је била само исцрпљена, пошто неколико дана није јела нити пила воду.
"Дјелује нестварно, готово као чудо", рекао је Риба.
У Индонезији је потпуни хаос након земљотреса. Упркос томе што су неке продавнице, бензинске станице и други објекти на острву поново отворени, путеви су и даље затрпани рушевинама, док спасиоци настављају да претражују рушевине у потрази за могућим жртвама.
Индонежанска агенција за управљање катастрофама саопштила је да је 398 тона помоћи, укључујући храну, шаторе, склоништа за расељене особе и донације грађана, допремљено у погођена подручја.
Међутим, дистрибуцију помоћи отежавају планински терен Флореса и оштећења путева изазвана земљотресом.
Влада је повећала употребу војних авиона, бродова и људства како би подржала операције у удаљеним подручјима.
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Према ријечима портпарола агенције за управљање катастрофама Буртона Пањаитана, операција је и даље отежана због географских карактеристика подручја.
У међувремену, индонежанска геолошка агенција регистровала је више од 3.000 накнадних потреса од суботе, од којих је најмање 86 било довољно снажно да их становници осјете.
Непрестана подрхтавања изазвала су страх међу многим становницима, који избјегавају да се врате у своје оштећене домове.
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