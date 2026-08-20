Држављанин БиХ, осумњичен за убиство жене у Низоземској

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Суд у Низоземској одбио је захтјев одбране држављанина Босне и Херцеговине за пуштање, јер постоји опасност од бјекства - посебно повратка у Босну и Херцеговину, гдје је већ једном побјегао након кривичног дјела.
Наиме, против њега се води поступак квалификован као убиство током бруталне провале.
Убио пензионерку током провале
Жртва, 78‑годишња госпођа Бос, нападнута је у свом дому у Бунсхотену током провале. Осумњичени, 44‑годишњи мушкарац из Босне и Херцеговине, ухапшен је у фебруару 2026. године након што је побјегао у иностранство, тачније у БиХ.
Његови ДНК трагови пронађени су испод ноктију жртве, што указује да се бранила. Тужилаштво сматра да је ријеч о насилној провали са смртним исходом, док одбрана тврди да није имао намјеру да је усмрти, преносе низоземски медији.
Суд је процијенио да постоји висок ризик од поновног бјекства, јер је осумњичени већ једном побегао у БиХ. Такође постоји опасност од понављања кривичних дјела.
Због тежине оптужби (казна од најмање 12 година затвора), суд је одлучио да га задржи у притвору. Главна расправа заказана је за новембар 2026. године, када ће породица жртве изнијети своју изјаву о губитку и тражити накнаду штете, преносе Независне.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Србија
3 ч0
Србија
11 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Најновије
Најчитаније
10
13
10
09
10
03
10
03
09
57
Тренутно на програму