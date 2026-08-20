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У Србији и даље активно више пожара: У гашењу учествује и руски авион

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 07:03

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Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Фото: Özgür Sürmeli/Pexels

У Србији је и даље активно више пожара, а најтежа ситуација је у Делиблатској пјешчари, гдје ће од данас у гашењу учествовати руски противпожарни авион Иљушин, који је синоћ слетио на нишки аеродром "Константин Велики".

Авион руског Министарства за цивилну заштиту, ванредне ситуације и отклањање посљедица елементарних непогода може да избаци до 42 тоне воде у једном налету, а у гашењу ће бити ангажован у координацији са Хеликоптерском јединицом МУП-а Србије.

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Пожар на подручју између Велике Каменице, Подвршке и Велеснице код Кладова локализован је јуче у 18.40, на површини од око 1.300 хектара, рекао је министар унутрашњих послова Ивица Дачић.

Гашење је отежавао јак вјетар који је током дана мијењао правац, а припадници Сектора за ванредне ситуације остају на терену како би спријечили поновно активирање жаришта.

На дијелу територије општине Кладово током дана била је проглашена ванредна ситуација. На обронцима Троглава код Маглича, изнад Ибарске магистрале, пожар је захватио око два хектара шуме црног бора.

На терену су били ватрогасци-спасиоци, радници "Србијашума", добровољни ватрогасци и мјештани, док се булдожерима прави противпожарни појас. За сада нема опасности по оближња домаћинства.

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У Делиблатској пјешчари, гдје је пожар захватио више од 3.500 хектара, током ноћи није било значајнијих промјена. Ангажовање руског Иљушина требало би да додатно ојача капацитете за гашење на том великом пожаришту.

(Танјуг)

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Тагови :

пожар

Ватрогасци

Србија

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