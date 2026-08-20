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Дневни хороскоп за 20. август: Ево кога очекује сусрет са старом симпатијом

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 07:24

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Хороскоп или астролошка карта је дијаграм који приказује положај Сунца, Мјесеца, планета и звијезда у тренутку неког догађаја или рођења особе
Фото: pexels/Chris F

Ево шта нам звијезде поручују данас.

Ован

Очекује вас занимљив разговор на послу који би могао донијети нову прилику. У љубави слободни могу направити први корак, док заузете очекује пријатан заједнички тренутак. Више се крећите.

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Неко ће препознати ваш труд и понудити вам занимљив задатак. Партнер вам пружа подршку, а слободни би могли обновити контакт са старом симпатијом. Избјегавајте тешку храну.

Близанци

Неочекивана промјена планова захтијеваће да будете сналажљиви на послу. Заузете очекује искрен разговор, док слободни могу привући пажњу занимљивом особом. Пазите на главобољу.

Рак

Фокусирајте се на један посао јер ће вам тако све ићи брже и лакше. Вољена особа припрема вам лијеп тренутак, а слободни би могли упознати некога преко пријатеља. Могућ је пад енергије.

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Лав

Добра вијест стиже од особе са којом пословно сарађујете. У љубави вас очекује више блискости, док слободни могу ући у занимљив разговор који ће потрајати. Чувајте кољена.

Дјевица

Нови договор могао би вам донијети корист, али немојте журити са прихватањем обавеза. Партнер показује више њежности, а слободне очекује сусрет који ће их изненадити. Обратите пажњу на држање.

Вага

Дан је повољан за рјешавање финансијских питања и планирање наредних корака. Заузети ће уживати у романтичном тренутку, а слободни могу добити позив за излазак. Приуштите себи боравак у природи.

Шкорпија

Ваше идеје данас могу наићи на добар пријем код надређених или колега. У љубави слободне очекује занимљива преписка, док заузети рјешавају мањи неспоразум. Посветите више пажње себи.

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Стријелац

Очекује вас динамичан дан и могућност да преузмете иницијативу у важном послу. Партнер ће вас обрадовати неочекиваним гестом, а слободни могу започети флерт путем порука. Могући проблеми са пробавом.

Јарац

Неко би могао затражити вашу помоћ, што ће отворити врата за нову сарадњу. Слободне очекује сусрет са особом која дијели њихова интересовања, док заузети планирају заједнички излазак. Одмарајте очи.

Водолија

Дан вам доноси прилику да покажете креативност и издвојите се од осталих. У вези слиједи пријатно изненађење, а слободни би могли упознати некога током обављања свакодневних обавеза. Уносите више витамина.

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Рибе

Један стари пословни проблем коначно би могао добити рјешење. Вољена особа ће тражити ваше вријеме и пажњу, док слободне очекује симпатичан сусрет. Припазите на осјетљивост коже.

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Хороскоп

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