Дневни хороскоп за 20. август: Ево кога очекује сусрет са старом симпатијом

Аутор:АТВ редакција
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Ево шта нам звијезде поручују данас.
Очекује вас занимљив разговор на послу који би могао донијети нову прилику. У љубави слободни могу направити први корак, док заузете очекује пријатан заједнички тренутак. Више се крећите.
Бања Лука
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Неко ће препознати ваш труд и понудити вам занимљив задатак. Партнер вам пружа подршку, а слободни би могли обновити контакт са старом симпатијом. Избјегавајте тешку храну.
Неочекивана промјена планова захтијеваће да будете сналажљиви на послу. Заузете очекује искрен разговор, док слободни могу привући пажњу занимљивом особом. Пазите на главобољу.
Фокусирајте се на један посао јер ће вам тако све ићи брже и лакше. Вољена особа припрема вам лијеп тренутак, а слободни би могли упознати некога преко пријатеља. Могућ је пад енергије.
Друштво
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Добра вијест стиже од особе са којом пословно сарађујете. У љубави вас очекује више блискости, док слободни могу ући у занимљив разговор који ће потрајати. Чувајте кољена.
Нови договор могао би вам донијети корист, али немојте журити са прихватањем обавеза. Партнер показује више њежности, а слободне очекује сусрет који ће их изненадити. Обратите пажњу на држање.
Дан је повољан за рјешавање финансијских питања и планирање наредних корака. Заузети ће уживати у романтичном тренутку, а слободни могу добити позив за излазак. Приуштите себи боравак у природи.
Ваше идеје данас могу наићи на добар пријем код надређених или колега. У љубави слободне очекује занимљива преписка, док заузети рјешавају мањи неспоразум. Посветите више пажње себи.
Градови и општине
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Очекује вас динамичан дан и могућност да преузмете иницијативу у важном послу. Партнер ће вас обрадовати неочекиваним гестом, а слободни могу започети флерт путем порука. Могући проблеми са пробавом.
Неко би могао затражити вашу помоћ, што ће отворити врата за нову сарадњу. Слободне очекује сусрет са особом која дијели њихова интересовања, док заузети планирају заједнички излазак. Одмарајте очи.
Дан вам доноси прилику да покажете креативност и издвојите се од осталих. У вези слиједи пријатно изненађење, а слободни би могли упознати некога током обављања свакодневних обавеза. Уносите више витамина.
Република Српска
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Један стари пословни проблем коначно би могао добити рјешење. Вољена особа ће тражити ваше вријеме и пажњу, док слободне очекује симпатичан сусрет. Припазите на осјетљивост коже.
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