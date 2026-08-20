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Најављена искључења: Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 07:21

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Најављена искључења: Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје
Фото: АТВ

Више бањалучких насеља и улица данас, 20. августа, биће привремено без електричне енергије због најављених радова на мрежи, саопштено је из "Електрокрајине".

Без струје ће од 9 до 13 часова бити дио Борковића, док је обустава испоруке електричне енергије од 9 до 12 часова најављена у дијеловима насеља Стричићи, Павићи, Лохвари и Хазићи.

У истом термину, од 9 до 12 часова, струју неће имати ни потрошачи у дијеловима улица Алеја Светог Саве, на бројевима 22, 24 и 26, Симе Шолаје и Васе Пелагића.

Најдужи прекид очекује потрошаче у дијеловима улица 7. фебруара, Дракулићке и Средњошколске, гдје ће струја бити искључена од 8 до 14 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

електрична енергија

Бањалука

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