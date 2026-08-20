Врућине могу бити опасне за мајку и бебу: На ово треба обратити пажњу

Аутор:АТВ редакција
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Љетње врућине и екстремно високе температуре представљају озбиљан здравствени ризик за све, али су труднице посебно осјетљиве на топлоту.
Током трудноће организам пролази кроз бројне физиолошке промјене које могу отежати регулацију тјелесне температуре, због чега високе температуре нису само непријатне, већ у одређеним ситуацијама могу представљати ризик и за мајку и за бебу.
Повећана тјелесна тежина, убрзан метаболизам и већа количина крви додатно оптерећују организам труднице. Због тога тијело може теже да се расхлађује, посебно током дуготрајног боравка на високим температурама, па се симптоми прегријавања могу јавити брже него иначе.
Дехидрација и пад крвног притиска: Високе температуре појачавају знојење, због чега организам губи течност и електролите. Код трудница то може изазвати вртоглавицу, слабост, мучнину и пад крвног притиска, што може утицати на циркулацију и проток крви кроз плаценту.
Повећан ризик од превременог порођаја: Дуготрајно излагање великим врућинама и дехидрација могу представљати додатно оптерећење за организам труднице и повезани су са већим ризиком од раних контракција и превременог порођаја.
Прегријавање мајке и ризик по фетус: Висока тјелесна температура током трудноће захтијева посебан опрез. Нарочито у раним фазама трудноће, изражено и дуготрајно прегријавање може бити повезано са одређеним ризицима по развој фетуса, док у каснијој трудноћи повећава оптерећење организма мајке и ризик од топлотне исцрпљености.
Отоци и проблеми са циркулацијом: Високе температуре шире крвне судове и могу појачати задржавање течности, посебно у стопалима, зглобовима и шакама.
Како би лакше поднијеле високе температуре, трудницама се савјетује да:
Ако се јаве јака вртоглавица, изражена слабост, главобоља или ране контракције, потребно је што прије потражити медицинску помоћ.
(Информер)
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