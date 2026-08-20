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Срушио се хеликоптер са туристима: Погинуло седам особа

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 09:00

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Хеликоптер
Фото: Pexels

Седам особа, укључујући пет држављана Сједињених Америчких Држава, погинуло је када се хеликоптер са туристима на сафарију срушио у удаљеном дијелу сјеверне Кеније.

У летјелици су били пилот и шест путника, пренио је ЦБС.

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Хеликоптер Еурокоптер ЕЦ130 Б4 срушио се у 9.13 часова док је летио из резервата Лоисаба ка подручју ријеке Евасо Њиро у округу Самбуру, саопштила је Кенијска управа цивилног ваздухопловства.

Несрећа се догодила у неравном подручју у подножју планине Ололокве, а истрага је у току.

Међу погинулима је био Хосе Алберто Суарез, предсједник и генерални директор неколико телевизијских станица Телемунда, као и познати угоститељ из Мајамија.

У несрећи су погинули и шеф обавјештајне службе Еквадора Микеле Сенси-Контуги и његова супруга.

Хеликоптер је био у власништву компаније Лејди Лори Хеликоптерс и обављао је чартер лет за туристичку агенцију.

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Кенијски Црвени крст саопштио је да су спасилачке екипе имале отежан приступ мјесту несреће због неприступачног терена и пожара који је избио на мјесту пада.

(Танјуг)

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Тагови :

срушио се хеликоптер

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Кенија

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