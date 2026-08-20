Трагедија избјегнута за длаку: Урушио се дио балкона и пао на прометну улицу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У сриједу је за длаку избјегнута трагедија у Кавали, када се дио балкона одвојио и пао на веома прометну улицу. Један мотоциклиста је у посљедњем тренутку избјегао смрт.
Инцидент се догодио у Улици Француске Републике, а велики дијелови балкона и грађевински шут завршили су на коловозу, због чега је саобраћајна полиција морала да обустави саобраћај.
Свијет
У овом граду сунце не залази два мјесеца
Све се одиграло у сриједу око поднева, а само пуком срећом, на улици није било више људи. Балкон се срушио са старе зграде и уз стравичан трасак је пао на коловоз.
Према ријечима очевидаца, у тренутку када се дио балкона одвојио, улицом је пролазио мотоциклиста, који је успио да избјегне несрећу и прође без повреда.
Због велике количине шута, али и страха од новог одвајања материјала са зграде, Улица Француске Републике затворена је за саобраћај, како би се уклонили остаци и обезбједило мјесто инцидента.
Инцидент је могао да има много озбиљнији исход, јер се испод те зграде често паркирају аутомобили, између осталог и возила туриста који бораве у објектима за краткорочни најам у том подручју. Карактеристично је да је истог јутра аутомобил био паркиран управо на мјесту на које су неколико сати касније пали остаци.
Здравље
Врућине могу бити опасне за мајку и бебу: На ово треба обратити пажњу
Према локалним медијима, ријеч је о старој згради, а због њеног стања већ су биле предузете мјере заштите, које се, међутим, нису показале довољним да спријече урушавање.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
10
13
10
09
10
03
10
03
09
57
Тренутно на програму