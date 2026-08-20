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Трагедија избјегнута за длаку: Урушио се дио балкона и пао на прометну улицу

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 08:29

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Зграда балкони
Фото: George Becker/Pexels

У сриједу је за длаку избјегнута трагедија у Кавали, када се дио балкона одвојио и пао на веома прометну улицу. Један мотоциклиста је у посљедњем тренутку избјегао смрт.

Инцидент се догодио у Улици Француске Републике, а велики дијелови балкона и грађевински шут завршили су на коловозу, због чега је саобраћајна полиција морала да обустави саобраћај.

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Све се одиграло у сриједу око поднева, а само пуком срећом, на улици није било више људи. Балкон се срушио са старе зграде и уз стравичан трасак је пао на коловоз.

Према ријечима очевидаца, у тренутку када се дио балкона одвојио, улицом је пролазио мотоциклиста, који је успио да избјегне несрећу и прође без повреда.

Због велике количине шута, али и страха од новог одвајања материјала са зграде, Улица Француске Републике затворена је за саобраћај, како би се уклонили остаци и обезбједило мјесто инцидента.

Инцидент је могао да има много озбиљнији исход, јер се испод те зграде често паркирају аутомобили, између осталог и возила туриста који бораве у објектима за краткорочни најам у том подручју. Карактеристично је да је истог јутра аутомобил био паркиран управо на мјесту на које су неколико сати касније пали остаци.

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Према локалним медијима, ријеч је о старој згради, а због њеног стања већ су биле предузете мјере заштите, које се, међутим, нису показале довољним да спријече урушавање.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Грчка

љетовалиште

инцидент

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