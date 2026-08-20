Ђина избола дјечака па га спалила: Овај детаљ прије злочина крије језиву истину

Аутор:АТВ редакција
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На суђењу за убиство осмогодишњег Фабијана из Гизтрова пред Покрајинским судом у Ростоку у Њемачкој не говори се само о дану убиства, већ и о дану који му је претходио.
Тужилаштво тврди да је оптужена Ђина Х. (30) 10. октобра 2025. убила дјечака са шест убода ножем, а затим његово тијело запалила средством за потпалу роштиља.
Истрага показује да је Фабијан своју наводну убицу можда срео већ 9. октобра 2025. Истражитељи су реконструисали када, гдје и како је до тог сусрета могло да дође.
Фабијан се 9. октобра 2025. у школи пожалио на крварење из носа. Његова мајка Дорина Л. (32) дошла је по њега око 10.15 часова. Пошто је морала да се врати на посао, пустила је Фабијана да сам оде кући у Шверинерштрасе, гдје је стигао у 10.42.
"Само ћу да легнем код куће и укључим телевизор", рекао је дјечак мајци. Око 12.30 часова Дорина Л. му је, на његов захтјев, донијела ручак. Након тога је поново желио да изађе.
У 14.06 часова његов телефон је још био повезан на кућни Wi-Fi, а затим је бициклом кренуо напоље.
Према наводима истражитеља, код пекаре је срео свог најбољег друга (9), који се управо враћао из школе. Убрзо потом Фабијан и његов друг заједно су стигли до његове куће у Плауерштрасе. Између 14.10 и 14.20 часова Фабијанов телефон покушавао је да се повеже на Wi-Fi његовог друга. Пошто је дјечак морао на кошаркашки тренинг, његова мајка је послала Фабијана кући.
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Осмогодишњак је зато око 14.20 кренуо ка омладинском клубу "Алте Молкереи". Пут га је можда водио кроз Улменштрасе, споредну улицу у близини његове куће. Туда би прошао око 14.25 часова. Фабијан је у омладински клуб стигао у 14.32. За пут му је, међутим, требало пет минута више него што му је уобичајено било потребно.
Истог дана, бивша дјевојка Фабијановог оца, Ђина Х., састала се од 13.14 до 13.47 часова са својим познаником Кристијаном Д. (37) код језера Кребзе, у близини Белина. То је утврђено анализом података са мобилних телефона. Разговарали су о проблемима у вези Ђине Х., а често су помињали Матијаса Р. (35).
Оптужена је тог дана у 14 часова требало да заједно са својим биолошким сином Ј. оде на састанак са службом за помоћ породици Радничке добротворне организације (АВО) у Гизтрову. Од језера Кребзе до тамо било би јој потребно око 19 минута, што значи да је могла да стигне са малим закашњењем, око 14.06 часова.
Међутим, она се уопште није појавила. Запослена у АВО зато ју је у 14.14 позвала телефоном и питала гдје је. Ђина Х. је тврдила да јој је син болестан и да због тога не може да дође. Разговор је завршен у 14.25.
Један свједок је у 14.30 видио упадљиво наранџасти "Форд Ренџер" паркиран у Улменштрасе, на углу са Шверинерштрасе, док је и сам покушавао да се паркира.
"Изнервирао сам се. Заузео је два паркинг мјеста", рекао је свједок. Возача није видио.
Међутим, Ђина Х. такође вози такво возило. Ако је од језера Кребзе кренула преко АВО до Улменштрасе, тамо је могла да буде паркирана већ од 14.09 часова.
Кључни тренутак је 14.25 часова. Према истражитељима, управо тада су Ђина Х. и Фабијан могли да се сретну у Улменштрасе. Сусрет је, према тој реконструкцији, могао да траје највише пет минута.
"Фаби ми никада није много причао гдје је све био. Увијек би само укратко нешто поменуо, никада није баш причао о томе", рекла је Фабијанова мајка Дорина Л. пред судом.
Судија ју је упитао: "Да је срео свог оца, госпођу Х. или баку и ђеда, да ли би вам то испричао?"
"Да, то би ми сигурно рекао", одговорила је мајка.
Одбрана Ђине Х. жели да помоћу података о кретању њеног возила докаже да је њен сусрет са Кристијаном Д. трајао дуже. У том случају она и Фабијан нису могли да се сретну.
Према ријечима судије Холгера Шита, запослена у АВО требало би током наставка суђења поново да свједочи и допуни, односно исправи своје раније наводе.
Зашто је Ђина Х. заправо отказала састанак у АВО и зашто је свог сина покупила из школе тек касно поподне, за сада је потпуно нејасно.
(Телеграф)
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