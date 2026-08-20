Амерички астрофизичар тврди да САД крију тела четири врсте ванземаљаца

Аутор:АТВ редакција
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Амерички астрофизичар Ерик Дејвис, који се представља као потенцијални узбуњивач у вези са НЛО феноменом, тврди да америчка влада чува тијела најмање четири различите врсте ванземаљских бића, али да је за јавно изношење детаља потребан имунитет Бијеле куће.
"Постоје најмање четири врсте за које знамо и видио сам доказе", рекао је Дејвис за амерички ТВ канал "ЊузНејшн".
Дејвис, који је радио као консултант на пројектима повезаним са америчком обавјештајном заједницом, навео је да су остаци наводних ванземаљских бића пронађени након падова неидентификованих летјелица.
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Према његовом опису, међу њима су "Сиви" - витки хуманоиди са сивом теном, слични измишљеном бићу виђеном на крају филма Стивена Спилберга "Блиски сусрети треће врсте" из 1977. године, затим "нордијци" бијелог изгледа високог раста, "инсектоиди", бића која подсјећају на богомољку, као и "рептили" који, како наводи Дејвис, изгледају попут гмизаваца.
"Постоје најмање четири за које знамо. Видио сам доказе, видио сам записе", рекао је Дејвис, који је нагласио да више није дио структура америчког Министарства одбране.
Дејвис је рекао да не може са сигурношћу да наведе гдје се наводни остаци тренутно налазе. Према његовим тврдњама, док је прије више од деценије пружао подршку америчкој Обавјештајној агенцији за одбрану (ДИА), постојала је информација о локацији на којој су тијела била чувана.
Он је додао да је та институција током прве администрације Барака Обаме подијељена на двије или три јединице, које су потом премјештене у различите војне медицинске установе.
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Америчка администрација је раније најавила процес који би узбуњивачима омогућио да изнесу информације о НЛО феноменима без кршења споразума о повјерљивости и других обавеза чувања тајне.
Међутим, Дејвис је навео да су документи и фотографије које је имао прилику да види и даље повјерљиви и да, према његовим сазнањима, не подлијежу захтјевима за приступ информацијама због дугог периода класификације.
Он је позвао предсједника САД Доналда Трампа да убрза тај процес и омогући му правну заштиту како би могао да објави информације за које тврди да их посједује, без страха од кривичног гоњења због откривања повјерљивих информација.
Пентагон и Бијела кућа, међутим, и даље наводе да није пронађен физички доказ који би потврдио постојање ванземаљског живота.
Ни до сада објављени амерички документи, фотографије и снимци повезани са НЛО феноменом нису пружили коначан доказ да ванземаљци постоје или да су посјетили Земљу.
Дејвис је раније износио тврдње о наводним срушеним ванземаљским летјелицама и њиховим остацима, а његове наводе подржао је и бивши научник ЦИА Хал Путоф који је јавно тврдио да америчка влада посједује најмање десет летјелица које су се наводно срушиле или остављене на Земљи током претходних деценија.
Дејвис је рекао да није видио податке који би указивали на то да је америчка војска заробила ванземаљска бића која су била жива.
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