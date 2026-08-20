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У овом граду сунце не залази два мјесеца

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 08:13

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Сунце
Фото: pexels/Luis Delgado

У норвешком граду Тромсеу, смјештеном више од 300 километара изнад Арктичког круга, током љета сунце не залази готово два мјесеца.

Од 20. маја до 22. јула траје период поноћног сунца, када се оно спусти близу хоризонта, али не нестаје иза њега, па је и у поноћ напољу свијетло као усред дана.

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Овај природни феномен посљедица је нагиба Земљине осе, због чега су подручја изнад Арктичког круга током љета окренута према Сунцу.

Тромсе, познат и као „Париз сјевера“, има око 43.000 становника у урбаном подручју, богату историју и бројне знаменитости, укључујући дрвене куће, катедралу из 1861. године и најсјевернији универзитет на свијету.

Град је кроз историју био важна полазна тачка за арктичке експедиције, а данас је познат и по културном животу, природи и бројним могућностима за истраживање околних фјордова.

Ипак, када љето прође, Тромсе дочекује потпуно другачији призор – поларну ноћ, током које сунце од краја новембра до средине јануара не излази изнад хоризонта, преноси Глас Српске.

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Управо тада град постаје једно од познатијих мјеста за посматрање сјеверне свјетлости, па Тромсе током године нуди два потпуно различита природна доживљаја – непрекидни дан и дугу поларну ноћ.

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Тагови :

Норвешка

Сунце

залазак сунца

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