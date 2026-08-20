Снимио поскока како се храни птицом - ВИДЕО

Аутор:АТВ редакција
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Застрашујући, али и врло занимљив призор ухваћен је на снимци која је објављена на званичној Фејсбук страници Националног парка Сјеверни Велебит.
Наводећи да 'Природа понекад покаже своје лице које није увијек њежно и питомо', објавили су снимак како се поскок храни једном птицом, највјероватније сјеницом.
Током храњења је био испод камена код једног жбуња. Снимак је забиљежио Адам Рукавина, чувар природе у том парку.
"Поскоци су предатори и важан дио природног екосистема, а њихов јеловник чине различите животиње, међу којима су најчешће мали сисари, гуштери и птице. Иако је једна од наших најотровнијих змија, поскок у правилу избјегава човјека и није агресиван ако се не осјећа угрожено", појаснили су из Националног парка Сјеверни Велебит.
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