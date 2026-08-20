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Снимио поскока како се храни птицом - ВИДЕО

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 08:01

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Поскок се храни птицом
Фото: Screenshot

Застрашујући, али и врло занимљив призор ухваћен је на снимци која је објављена на званичној Фејсбук страници Националног парка Сјеверни Велебит.

Наводећи да 'Природа понекад покаже своје лице које није увијек њежно и питомо', објавили су снимак како се поскок храни једном птицом, највјероватније сјеницом.

Током храњења је био испод камена код једног жбуња. Снимак је забиљежио Адам Рукавина, чувар природе у том парку.

"Поскоци су предатори и важан дио природног екосистема, а њихов јеловник чине различите животиње, међу којима су најчешће мали сисари, гуштери и птице. Иако је једна од наших најотровнијих змија, поскок у правилу избјегава човјека и није агресиван ако се не осјећа угрожено", појаснили су из Националног парка Сјеверни Велебит.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ПОСКОК

поскок змија

Змија

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