Срби у страху: Још 11 објеката на списку Приштине за рушење на Газиводама

Аутор:АТВ редакција
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Рушење кућа и других објеката у власништву Срба на језеру Газиводе почело је прије непуних мјесец дана. Централне власти у Приштини издале су налоге за ослобађање и исељење нових 11 објеката на обали језера, тврдећи да су изграђени илегално.
Неки од власника су по истеку рока у поноћ ослободили објекте, упркос томе што, како тврде, посједују документацију да су куће и објекте градили.
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Седамнаест објеката је порушено до сада на обали језера Газиводе. Међу њима посљедњи мотел "Језеро". Годинама, деценијама људи су стварали, а од њиховог труда остале су само рушевине.
У страху да се и њима не догоди исто су и власници још 11 кућа. Породица Ђукић жалила се суду. У два наврата суд је одбацио њихову жалбу о спрјечавању рушења до окончања судског поступка. Ђукићи су имање напустили 1978. године због градње акумулације. Вратили су се десет година касније, а онда и утврдили имовински однос.
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- Добили смо прво правоснажно рјешење '95. године да се враћа у посјед нама Ђукићима. Правоснажно рјешење добили смо '97. године, уцртали у катастар - каже Драган Ђукић, власник куће у Ковачима.
У очекивању рушења Ђукићи су иселили ствари из куће.
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- Изнијели смо икону, и оно најобичније, да се не би неко иживљавао на основу свега тога. И немам шта више да кажем. Очекујемо да видимо шта ће вријеме и сам Бог да помогне - каже Драган Ђукић.
У селу Резала на списку за ослобађање имовине је и сеоски дом. Централне власти у Приштини преко полиције спроводе и друге акције на подручју Зубиног Потока. Истражују наводе о ратним злочинима.
На три локације врше ископавање због сумње о масовним гробницама.
- Паралелно са тим имамо претресе и свакодневно позивање грађана на информативне разговоре. Све то уноси велику неизвијесност у свакодневни живот. Свакодневица у Зубином Потоку се доста промијенила и не изгледа ни приближно као прије неколико недјеља. Само у посљедњих неколико дана имали смо у 10 планинских села претресе под изговором истраге нелегалног оружја, а спустили су се и у равницу, у село Зупче и ту је полиција претресала - каже Андрија Лазаревић, уредник Фејсбук странице "Зубинпотокинфо".
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Страх и неизвијесност увукли су се међу житеље општине Зубин Поток, а неки од њих су већ напустили ово подручје.
(РТС)
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