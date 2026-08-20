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Европи пријете суперћелијске олује: Опасне поплаве и торнада на прагу

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 08:35

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Облачно вријеме и олуја
Фото: Pexels

Суперћелијске олује пријете Европи, а могле би у наредна 2 дана да изазову општи хаос који би могао да захвати и комшилук.

Прогнозира се више таласа интензивних суперћелијских и вишећелијских олуја од источне Шпаније преко Балеарских острва, јужне Француске, Швајцарске, Аустрије и сјеверно-централне Италије, до Словеније и Хрватске. Могући су крупан град, снажни вјетрови, обилне падавине које могу изазвати бујичне поплаве и торнада.

Према најновијој временској прогнози, Хрватску данас очекује претежно сунчано и веома топло вријеме, али уз нестабилности које би могле донијети локалне пљускове и грмљавину. Температуре ће у већини крајева досезати од 31 до чак 36 степени.

Од средине дана, на сјеверном Јадрану, у Горској и централној Хрватској, очекује се постепено повећање облачности, а локално су могући краткотрајни пљускови са грмљавином. Увече би ти пљускови могли бити израженији, посебно у унутрашњости и на сјеверном Јадрану.

Како пише метеоролошка страница Severe Weather EU, у наредна 2 дана очекује се стварање низа интензивних ћелија и суперћелија на подручју од Шпаније и Балтика, па све до Италије и Хрватске. Лоша вијест је то што такво вријеме доноси обилне пљускове, па чак и торнадо, град и снажне вјетрове.

У Хрватској ће данас вјетар дувати умјерено југозападни, повремено са јаким ударима, посебно у вишим предјелима, док ће на Јадрану преовлађивати југо. Такви услови доносе додатни осјећај спарине и топлоте, а у комбинацији са могућим наглим промјенама времена, савјетује се опрез.

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Загребачко подручје такође очекује претежно сунчан и врућ дан, са највишом дневном температуром око 35 степени. Ипак, увече је изгледно наоблачење са запада, уз могућност кише или пљускова са грмљавином на ширем подручју града.

Готово цијела Хрватска је у "жутом", изузев подручја око Дубровника, Сплита, Книна и Карловца. А слично вријеме прогнозира се и за петак.

"Промјенљиво облачно, повремено са кишом, локално и у облику израженијих пљускова праћених грмљавином, чешћих на сјеверном Јадрану. На истоку и југу сунчаније и углавном суво. У унутрашњости слаб и умјерен југозападни вјетар, у вишим предјелима и јак. На мору ће умјерен и јак југо и јужни вјетар нагло окренути на југозападни. Најнижа температура ваздуха већином од 20 до 25 степени. Највиша дневна температура између 27 и 32, на истоку до 35 степени", наводи ДХМЗ.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Суперћелијска олуја

Европа

торнадо

Поплаве

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