''Српска те воли'': Права и мјере у систему подршке породици

Аутор:АТВ редакција
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Кабинет предсједника Републике Српске у наредном периоду ће, у оквиру кампање "Српска те воли", представити права и мјере које данас чине систем подршке породици у Републици Српској.
У саопштењу из Кабинета предсједника Републике Српске наглашава се да породица није само основна ћелија друштва, већ мјесто гдје почиње живот, гдје учимо да волимо и бринемо једни о другима, гдје одрастамо и гдје се рађа будућност Републике Српске, и зато подршка породици никада није била и не може бити само једна мјера, једна накнада или један закон.
Подсјећа се да је током предсједничких мандата Милорада Додика, Жељке Цвијановић и Синише Карана грађена политика чији је циљ да Република Српска буде уз породицу у сваком важном тренутку њеног живота - када се млади људи боре да постану родитељи, када се роди дијете, током његовог одрастања и школовања, када је здраво, али посебно онда када се разболи и када је породици помоћ најпотребнија.
"За свако новорођено дијете обезбијеђена је помоћ за опрему новорођенчета од 500 КМ. Матерински додатак за незапослене мајке од 1. јула ове године повећан је са 406 на 746 КМ мјесечно. Исплаћује се 12 мјесеци, а за близанце и свако треће и наредно дијете 18 мјесеци. За трећерођено дијете постоји посебна пронаталитетна накнада од 600 КМ, а за четврторођено од 450 КМ", наглашава се у саопштењу.
Из Кабинета предсједника подсјећају да је Српска у цијелости преузела трошак накнаде за вријеме породиљског одсуства запослених лица, рефундацијом 100 одсто бруто плате исплаћене породиљи.
Додатак на дјецу за породице које испуњавају прописане услове у 2026. години износи 117 КМ мјесечно за прво, друго и четврто дијете, односно 169 КМ за треће дијете. За посебно осјетљиве категорије дјеце, које право остварују независно од материјалног положаја и без обзира на ред рођења, износи 208 КМ.
Накнада родитељу-његоватељу, која је приликом увођења износила 100 КМ, данас износи 651 КМ, подсјетили су из Кабинета предсједника Српске.
"Али, љубав су права и онда када новац није оно најважније. Дјеца до 18 година ослобођена су партиципације за здравствене услуге из обавезног здравственог осигурања. За дјецу се финансирају кохлеарни имплантати, слушни апарати, сензори и инсулинске пумпе за дијабетес, медицинска средства, стоматолошко лијечење и рехабилитација", наводи се у саопштењу.
За лијечење ријетких болести у овој години за најсавременије терапије обезбијеђено је 16,5 милиона КМ. Паровима који се боре за потомство Република Српска кроз Фонд здравственог осигурања финансира три покушаја вантјелесне оплодње под прописаним условима. Од увођења овог права 2007. године, захваљујући поступцима вантјелесне оплодње, рођено је више од 2.200 беба, а за ове поступке до сада је издвојено више од 42 милиона КМ.
У саопштењу се наводи да је један од најважнијих симбола такве политике Фонд солидарности "Душа дјеце". Када је покренута иницијатива за његово оснивање, постојала је једна једноставна идеја - ниједан родитељ из Републике Српске чије дијете мора на лијечење у иностранство не смије остати сам пред питањем колико кошта живот његовог дјетета.
Од оснивања Фонда крајем 2017. до краја марта ове године одобрено је 3.629 рјешења за дијагностику и лијечење 1.274 дјеце у иностранству. За њихово лијечење издвојено је више од 45 милиона КМ, а Фонд породицама финансира и трошкове пута и смјештаја.
"То су бројке. Али иза 1.274 дјеце налази се 1.274 животне приче. Хиљаде одлазака љекару, непроспаваних ноћи, страхова, нада, загрљаја и повратака кући. Због тога 'Српска те воли' није само слоган. То је идеја Републике Српске какву смо градили и какву желимо даље да градимо", истиче се у саопштењу из Кабинета предсједника Републике.
Наводи се да је Српска уз дијете и када први пут отвори књигу, те је у овој години за бесплатне уџбенике за 64.400 ученика основних школа обезбијеђено око 12 милиона КМ, за превоз 14.914 ученика издвојено је 5,2 милиона КМ, за 634 асистента ученицима са сметњама у развоју око 5,6 милиона КМ, а за 662 радника у продуженом боравку 20,5 милиона КМ.
"Српска је уз мајку када роди. Уз родитеља када његује. Уз дијете када учи. Уз младе када граде своју будућност. И уз цијелу породицу када дођу дани у којима јој је помоћ најпотребнија", поручили су из Кабинета предсједника.
Многа од ових права, додаје се, настајала су и проширивала се током мандата предсједника Републике Милорада Додика, Жељке Цвијановић и Синише Карана - нека су повећавана, друга су потпуно нова, а нека су из појединачних иницијатива прерасла у трајне институције Републике Српске.
Посебно мјесто међу њима имају пројекти настали кроз акцију "С љубављу храбрим срцима", покренуту 2010. године на иницијативу предсједника Републике. Из године у годину она је помагала дјеци са малигним болестима, дијабетесом, аутизмом и ријетким болестима, омогућила изградњу Родитељске куће, подржала оснивање Фонда солидарности "Душа дјеце", прве Банке хуманог млијека, набавку транспортних инкубатора и друге пројекте намијењене дјеци.
"Политика према породици, међутим, никада није завршена. Демографски изазови захтијевају да постојећа права даље развијамо, да тражимо нове мјере и да сваке године покушамо да урадимо више. Зато ова кампања није само подсјећање на оно што је урађено. Она је и обавеза за оно што тек треба да урадимо. Да ниједна мајка не буде сама. Да ниједан родитељ не остане без подршке. Да ниједно дијете не буде заборављено. Да млади имају разлог да своју будућност граде овдје. Јер Република Српска није само територија, институција или буџет. Република Српска су њени људи, њене породице, њена дјеца. Српска те воли. Љубав су права", поручили су из Кабинета предсједника Републике Српске.
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