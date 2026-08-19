Лисице окупирале бањалучко насеље, мјештани у страху

Аутор:Стеван Лулић
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Призори у којима виђамо лисице, али и друге дивље животиње, усред бањалучких насеља све су чешћи, а посљедњи примјер долази из Аде.
Становници зграда у "Сити блоку" свакодневно се срећу са лисицама, које неријетко у пару "патролирају" овим дијелом града.
Због тога су, кажу за АТВ, забринути и страхују, прије свега, за безбједност своје дјеце.
Ове дивље животиње окупирале су цијело насеље, а толико су се одомаћиле да их не плаши присуство људи.
Становници истичу да до сада није било већих инцидената, али страхују да би могло до њих доћи с обзиром да се број лисица у посљедње вријеме увећао.
"Синоћ сам шетао пса и лисица је поред мене пролазила и ни на тренутак се није уплашила. Није ми било свеједно јер је ријеч о дивљој животињи и нисам знао како може реаговати", рекао је за АТВ један мјештанин.
Поједини становници околних зграда због ове ситуације звали су полицију која је, како су нам испричали, уредно изашла на терен и урадила записник те га прослиједила Комуналној полицији и ловачком удружењу. Међутим, појашњавају, изостала је адекватна реакција надлежних градских служби.
Мјештани Аде пожалили су нам се да појава лисица није једини проблем с којим се суочавају и од којег страхују.
"Ту поред наших зграда је запуштена градска парцела на којој неодговорни грађани остављају псе, па је у порасту и број паса луталица", испричао нам је становник једне од зграда из "Сити блока".
Мјештани су апеловали на надлежне градске органе да раде свој посао и нађу начин да ове проблеме ријеше на адекватан начин, те да се тако спријече потенцијалне посљедице за грађане.
Да Ада није једино насеље у највећем граду Српске које се бори са идентичним проблемом недавно су доказали и снимци настали у близини Венеција моста.
Бања Лука
Лисица ушетала у башту кафића усред Бањалуке
На њима се види лисица која је ушетала у башту оближњег кафића не марећи за људе који су поред ње пролазили.
Лисице су све чешћи гости и у другим дијеловима града. Један од мјештана Кумсала за АТВ је рекао да је посљедњи сусрет са овом животињом имао синоћ.
Међутим, додаје, за разлику од оних у Ади, Лисица из Кумсала се уплашила чим га је примијетила да долази.
"Стално их виђам. Задњи пут сам једну срео синоћ. Препала се чим ме је угледала и побјегла у шипражје", испричао нам је овај мјештанин.
Уколико се сретнете са лисицом савјетује се да држите дистанцу и да не покушавате да је ухватите, јер се у супротном може осјетити угроженом и напасти вас.
Препорука је да останете смирени и не паничите, а уколико сте у шетњи са псом држите вашег љубимца на скраћеном повоцу.
Већи пси могу напасти лисицу, док мањи пси могу бити уплашени или изазвати сукоб.
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