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Сударили се авион и хеликоптер у ваздуху: Има мртвих

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 09:41

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Авион је направа за летење чврсте конструкције. Састоји се из тијела , опреме и погона.
Фото: pexels/Michael Pointner

Једна особа је страдала након што је мањи авион ударио у полицијски хеликоптер у Пенсилванији, након чега су се обје летјелице срушиле.

Трагедија се догодила у сриједу увече по локалном времену, а у несрећи је страдао пилот авиона.

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Несрећа се догодила у близини писте на малом аеродрому, саопштиле су власти.

"Авион се спуштао на писту и скренуо је у хеликоптер који је био близу тла", рекао је потпуковник Џорџ Бивенс, вршилац дужности комесара полиције државе.

Федерална управа за авијацију САД (ФАА) и Национални одбор за безбједност саобраћаја САД (НТСБ) су то назвали сударом у ваздуху, али државна полиција није појаснила да ли је авион био одвојен од земље.

"Када кажем да је био веома жесток пад, тај авион је исјечен на много комада", рекао је Бинвес, објашњавајући да ће дио истраге бити увјеравање да је пилот био једина особа у авиону.

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Рекао је да је хеликоптер изгубио лопатице и репну греду и срушио се на бок.

Несрећа хеликоптера Бел 407, у којем су биле двије особе, и Цесне 150 догодила се око 170 километара сјеверозападно од Филаделфије, према подацима Федералне управе за ваздухопловство. Није одмах било јасно колико је људи било у авиону.

Оба пилота у хеликоптеру била су заробљена док један није гурнуо прозор и помогао другом да изађе из летјелице, рекао је Бивенс. Пилоти, који су из елитне јединице полицијске авијације и изводили су вјежбу, су стабилног стања.

Гувернер Пенсилваније Џош Шапиро рекао је да је обавијештен о несрећи и да се упутио тамо.

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"Могло је да буде много горе. Вечерас је могло бити много трагичније за нашу државну полицијску породицу", рекао је Шапиро.

Званичници не објављују информације о особи која је погинула у несрећи док се не обавијесте најближи рођаци те особе.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Пенсилванија

судар

Хеликоптер

авион

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