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Пријечани на ивици стрпљења због несташице воде

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Аутор:

АТВ А.И.
20.08.2026 09:12

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Сува славина чесма вода водоснабдијевање
Фото: ATV

Бањалука се усред љетних врућина суочава са потпуним колапсом у водоснабдијевању, док Градска управа и "Водовод" не успијевају да обезбиједе основне услове за живот стотинама грађана.

Криза са водом у бањалучком насељу Пријечани, али и у бројним другим мјесним заједницама, траје већ недјељама. Рестрикције су обиљежиле читаво љето, а мјештани годинама упозоравају на дотрајалу водоводну мрежу и учестала пуцања цијеви која додатно паралишу ово насеље.

"Преко викенда смо имали пуцање на главној водоводној мрежи у Хиландарској улици у Пријечанима, па је осим рестрикције вода била недоступна током цијелог викенда. Поред редовних рестрикција које се уводе због базена на Туњицама, имамо проблем са застарјелом водоводном мрежом и пуцањем главних цијеви дуж цијеле саобраћајнице", рекао за АТВ предсједник Мјесне заједнице Пријечани Давид Понорац и додао:

"Када се уведу рестрикције, сама промјена притиска у старим цијевима ствара нове пукотине и губици су велики. Апелујемо на надлежне из 'Водовода' и Градске управе да се овај проблем коначно почне рјешавати из коријена, јер народ више нема стрпљења

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Тагови :

Бања Лука

несташица воде

Искључења воде

Пријечани

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