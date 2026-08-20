Пријечани на ивици стрпљења због несташице воде

Аутор:АТВ А.И.
Коментари:0
Бањалука се усред љетних врућина суочава са потпуним колапсом у водоснабдијевању, док Градска управа и "Водовод" не успијевају да обезбиједе основне услове за живот стотинама грађана.
Криза са водом у бањалучком насељу Пријечани, али и у бројним другим мјесним заједницама, траје већ недјељама. Рестрикције су обиљежиле читаво љето, а мјештани годинама упозоравају на дотрајалу водоводну мрежу и учестала пуцања цијеви која додатно паралишу ово насеље.
"Преко викенда смо имали пуцање на главној водоводној мрежи у Хиландарској улици у Пријечанима, па је осим рестрикције вода била недоступна током цијелог викенда. Поред редовних рестрикција које се уводе због базена на Туњицама, имамо проблем са застарјелом водоводном мрежом и пуцањем главних цијеви дуж цијеле саобраћајнице", рекао за АТВ предсједник Мјесне заједнице Пријечани Давид Понорац и додао:
"Када се уведу рестрикције, сама промјена притиска у старим цијевима ствара нове пукотине и губици су велики. Апелујемо на надлежне из 'Водовода' и Градске управе да се овај проблем коначно почне рјешавати из коријена, јер народ више нема стрпљења
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
14 ч3
Бања Лука
15 ч11
Бања Лука
19 ч5
Најновије
Најчитаније
10
09
10
03
10
03
09
57
09
54
Тренутно на програму