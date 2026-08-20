Остављате пуњач у зиду? Ево зашто то одмах треба да престанете

Аутор:АТВ редакција
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Ако и ви само извучете кабл из телефона, а адаптер оставите у зиду, нисте једини. Али стручњаци упозоравају да ова свакодневна навика ипак има неколико посљедица.
Колико пута сте данас напунили телефон, извукли кабл и оставили пуњач тамо гдје јесте? Вјероватно без размишљања. Пуњач остане у утичници сатима, некада данима, а сљедећи пут само поново прикључимо телефон. Дјелује потпуно безазлено, посебно зато што на њему нема никаквог уређаја који се тренутно пуни.
Модерни адаптери и даље могу да троше малу количину електричне енергије чак и када нису повезани са телефоном или лаптопом. Та потрошња је веома мала за један уређај, али се повећава када у стану имате више адаптера који су стално прикључени.
Ово је дио приче који се често преувеличава.
Један савремени пуњач углавном неће направити примјетну разлику на вашем рачуну за струју. Према процјени лиценцираног електричара коју преноси БХГ, типичан пуњач у стању мировања може трошити око 0,1 до 0,5 вати. Дакле, нема разлога за панику ако сте синоћ заборавили пуњач у зиду.
Проблем настаје када се иста навика понавља сваког дана и када у кући имате читаву колекцију адаптера за телефоне, таблете, сатове, слушалице, лаптопе и друге уређаје.
Тада говоримо о такозваној фантомској потрошњи: уређај троши малу количину енергије иако га активно не користимо.
Много занимљивији дио приче јесте безбједност. Исправан и квалитетан пуњач направљен је тако да безбједно ради када је прикључен у утичницу. Ипак, стручњаци упозоравају да ризик није исти код свих адаптера. Посебно треба бити опрезан са оштећеним, неквалитетним и непровјереним пуњачима.
Електричар Барет Абрамов за БХГ упозорава да лошији адаптери могу да се прегрију, а оштећене унутрашње компоненте или инсталације могу повећати ризик од кратког споја и пожара. Чак ни квалитетан пуњач није потпуно имун на прегријавање у одређеним условима.
Зато је много важније од питања „да ли ће пуњач потрошити много струје?“ питање: Да ли постоји разлог да уређај који ми тренутно није потребан буде стално прикључен? Ако не постоји најбоље је искључити га.
Нису сви адаптери исти. Посебан опрез потребан је код пуњача за електричне бицикле, тротинете и друге велике батерије, као и код адаптера за електричне алате. Исто правило има смисла примијенити на старе или оштећене лаптоп пуњаче и брзе адаптере који се неуобичајено загријавају.
Ако пуњач постане веома врућ, ако је кућиште напукло, кабл оштећен или се осјећа мирис паљевине, немојте га више користити.
Ту ствари постају другачије. Постоје адаптери који су намијењени да буду стално укључени на примјер они који напајају одређене уређаје паметне куће, сигурносне камере или другу опрему којој је неопходно континуирано напајање.
Нема много смисла искључивати уређај чији је основни посао да буде стално укључен. Код обичног пуњача за телефон, међутим, ситуација је једноставнија. Не пуни телефон? Не треба му струја.
Ако имате пет или шест пуњача око радног стола или кревета, свакодневно извлачење сваког адаптера брзо ће вам досадити. Много практичније рјешење је да их прикључите у продужни кабл са прекидачем. Када завршите са пуњењем, само притиснете једно дугме и искључите све адаптере одједном.
Још практичније могу бити паметне утичнице и паметни продужни каблови који могу аутоматски прекинути напајање у одређеном тренутку. БХГ управо оваква рјешења наводи као начин да се смањи зависност од тога да ли ћемо се сваки пут сјетити да извучемо пуњач.
Да, када га не користите, има смисла искључити га. Не зато што ће вам један пуњач преко ноћи направити огроман рачун за струју неће.
Разлог је комбинација неколико малих ствари: уклањате непотребну standby потрошњу, смањујете непотребно загријавање и изложеност адаптера електричној мрежи, а код потенцијално неисправних или неквалитетних пуњача смањујете и безбједносни ризик.
Зато сљедећи пут када извадите телефон из пуњача, немојте само извући кабл. Ако вам адаптер више није потребан извуците и њега.
Та навика вам вероватно неће драматично смањити рачун за струју, али је једноставна, практична и може спријечити проблем који вам дефинитивно није потребан, преноси Курир.
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