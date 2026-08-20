Свадба за памћење: Упалили камионе и шлеперима кренули по младу

Аутор:АТВ редакција
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Колеге камионџије приредиле су Џенану Цурићу из Новог Пазара свадбу за памћење: умјесто колоне аутомобила, по младу су кренули шлеперима.
Сватови Џенана Цурића из новопазарског насеља Пожега привукли су пажњу несвакидашњим призором, а један од најљепших дана у његовом животу обиљежен је на начин који ће се дуго препричавати.
Породица Цурић, власник превозничке фирме "Х.Џ.Ц. ШПЕД", годинама је везана за камионе и међународни транспорт, па су Џенанове колеге одлучиле да и његово свадбено весеље добије посебан печат професије којој припадају. Камионџије су стигле својим великим теретним возилима, украшеним за ову прилику, а затим је формирана права свадбена колона шлепера која је заједно са осталим сватовима кренула по младу.
Гест колега привукао је пажњу и због заједништва међу новопазарским превозницима. Професионални возачи велики дио живота проводе далеко од својих породица, прелазе границе и суочавају се са дугим чекањима, роковима и захтјевним путевима, па међу њима често настају снажна пријатељства и осјећај колегијалности. Долазак камионима показао је да се та повезаност не завршава са радним даном.
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Нови Пазар је некада широм бивше Југославије био препознатљив по текстилној индустрији и џинсу. Данас, уз трговину и производњу, међународни транспорт заузима све видљивије мјесто међу пословима којима се баве новопазарски привредници.
Због тога колона камиона на овој свадби није била само занимљив призор, већ и слика професије која је све присутнија у овом крају. Џенанове колеге показале су да камион тог дана није био само средство за рад, већ дио свадбеног весеља, пријатељства и драгоцјене породичне успомене, преноси Санџак данас.
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