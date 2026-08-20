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Принц Хари и Меган Маркл се враћају у Велику Британију

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 10:49

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Принц Хари и Меган Маркл
Фото: Tanjug/World Health Organization via AP

Војвода и војвоткиња од Сасекса, принц Хари и Меган Маркл, вратиће се овог мјесеца у Велику Британију, шест година након што су се повукли са својих краљевских дужности и одселили у САД, изјавио је неименовани извор близак пару.

Према наводима извора, пар ће се трајно преселити у Британију, заједно са дјецом, која ће у септембру уписати школу у тој земљи.

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Британски медији наводе да је британски краљ Чарлс Трећи сазнао за вијест у недјељу, 16. августа.

Ројтерс напомиње да Хари и Меган неће живјети у краљевској резиденцији и да неће бити активни у раду краљевске породице, што је договорено са бившом краљицом Елизабетом Другом у марту 2020. године.

(Срна)

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Подијели:

Тагови :

принц Хари

Меган Маркл

Велика Британија

краљевска породица

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