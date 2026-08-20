Принц Хари и Меган Маркл се враћају у Велику Британију

Аутор:АТВ редакција
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Војвода и војвоткиња од Сасекса, принц Хари и Меган Маркл, вратиће се овог мјесеца у Велику Британију, шест година након што су се повукли са својих краљевских дужности и одселили у САД, изјавио је неименовани извор близак пару.
Према наводима извора, пар ће се трајно преселити у Британију, заједно са дјецом, која ће у септембру уписати школу у тој земљи.
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Британски медији наводе да је британски краљ Чарлс Трећи сазнао за вијест у недјељу, 16. августа.
Ројтерс напомиње да Хари и Меган неће живјети у краљевској резиденцији и да неће бити активни у раду краљевске породице, што је договорено са бившом краљицом Елизабетом Другом у марту 2020. године.
(Срна)
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